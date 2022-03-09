https://uz.sputniknews.ru/20220309/livanskie-jurnalisty-obyasnili-zachem-zapad-blokiruet-sputnik-i-rt-23211361.html

Ливанские журналисты объяснили, зачем Запад блокирует Sputnik и RT

Ливанские журналисты объяснили, зачем Запад блокирует Sputnik и RT

Запад пытается заблокировать российские СМИ на всех уровнях. С каждым днем "атака" все мощнее.

2022-03-09T09:28+0500

2022-03-09T09:28+0500

2022-03-09T09:28+0500

россия

sputnik

журналисты

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Европейские страны, запрещая работу агентства Sputnik и телеканала RT, нарушают свободу слова и права человека. Они опасаются, что их общественность узнает правду о происходящем на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала глава профсоюза работников аудиовизуальных СМИ Ливана Рандаля Джаббур.По ее мнению, таким образом Запад хочет показать картинку с одной стороны, а не на 360 градусов для международного общественного мнения и для Персидского залива, в частности. Глава профсоюза отметила, что большая часть санкций противоречат тому, к чему призывает сам Запад. Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Радио Sputnik начнет вещать на бывшей FM-частоте "Эха Москвы" >>Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Специальная военная операция России на Украине длится уже четырнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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