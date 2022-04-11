https://uz.sputniknews.ru/20220411/mid-irana-prava-cheloveka-ne-doljny-prinositsya-v-jertvu-politike-23909670.html

МИД Ирана: права человека не должны приноситься в жертву политике

МИД Ирана: права человека не должны приноситься в жертву политике

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства заявил, что решение Запада о приостановлении членства России в СПЧ ООН носит исключительно политический характер.

2022-04-11T19:41+0500

2022-04-11T19:41+0500

2022-04-11T19:41+0500

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что за последние десятилетия существования ООН были созданы и приняты такие механизмы, которые отдельные страны используют в политических целях. Об этом сообщает Sputnik Иран.Он отметил, что права человека имеют особую ценность, являются определенными и четкими. Также Хатибзаде упомянул, что они не должны приноситься в жертву политическим соображениям.По заявлению Хатибзаде, Иран проголосовал против резолюции об исключении России из Совета по правам человека ООН, чтобы не допустить прецедента, когда права человека будут принесены "в жертву политическим мотивам и личным амбициям стран".Официальный представитель МИД Ирана особо выделил, что права человека должны соблюдаться в рамках международного права. По мнению Хатибзаде, ни одна из сторон не должна допускать принятия таких резолюций в угоду политических групп, фракций или международных политических блоков. Такие действия противоречат универсальной ценности прав человека.Ранее, 7 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека.Известно, что за проголосовали 93 государства, включая Сербию и Израиль. Против проголосовали 24 государства, включая Узбекистан. Среди стран, не поддержавших инициативу, Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, , Вьетнам, Зимбабве.Воздержались 58 государств. В их число входит Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.Проект резолюции подготовила группа западных стран, в том числе США, Украина, Латвия. Согласно тексту документа, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил о досрочном выходе из СПЧ с 7 апреля. По его мнению, данное решение "не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере".Согласно словам Кузьмина, Москва считает резолюцию "неправомерным и политически мотивированным шагом". Сам совет, утверждает Кузьмин, "монополизирован одной группой стран, использующих его в своих целях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1 563 мирных жителя и 3 776 человек ранены.Читайте также:

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иран, права человека, запад, совет по правам человека оон