https://uz.sputniknews.ru/20220411/uzbekistan-napravil-gumanitarnuyu-pomosch-donbassu--foto-23903342.html

Узбекистан направил гуманитарную помощь на Украину — фото

Узбекистан направил гуманитарную помощь на Украину — фото

Суммарный объем гуманитарной помощи превысил 34 тонны - это медикаменты и продукты питания.

2022-04-11T16:00+0500

2022-04-11T16:00+0500

2022-04-11T16:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

узбекистан

украина

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан отправил более 34 тонн гуманитарной помощи украинским жителям, сообщает пресс-служба Закарпатской областной администрации.В ответ на официальное обращение с украинской стороны правительство Узбекистана поручило оказать гуманитарную помощь. Груз содержит медикаменты, индивидуальные аптечки, продукты питания длительного хранения и прочее. Гуманитарная помощь прибыла на один из европейских гуманитарных хабов Закарпатской обладмнистрации."Гуманитарную помощь сразу отправят в горячие точки", – сказано в сообщении ведомства.Напомним, ранее российские военнослужащие доставили в Херсон продуктовые наборы, переданные из России. Объем гуманитарной помощи превысил 10 тонн."Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 315,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 793 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 12 в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 338 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сообщал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал уточнил, что на пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.Недавно из России в ЛНР доставили пакеты с кормом для животных. Как посылку "встречали" обитатели питомника французских бульдогов в Луганске — смотрите в фотоленте Sputnik.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танкиВ украинском Мелитополе восстановят все мемориалы Великой отечественной войны

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узбекистан, украина, гуманитарная помощь