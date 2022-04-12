https://uz.sputniknews.ru/20220412/v-uzbekistane-s-1-maya-snizyat-podoxodnyy-nalog-dlya-inostrantsev-23917291.html

В Узбекистане с 1 мая снизят подоходный налог для иностранцев

В Узбекистане с 1 мая снизят подоходный налог для иностранцев

Сейчас ставка подоходного налога для иностранцев в республике составляет 20%, резиденты выплачивают 12%.

2022-04-12T09:23+0500

2022-04-12T09:23+0500

2022-04-12T09:23+0500

экономика

иностранцы

узбекистан

подоходный налог

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане ставку подоходного налога для иностранных граждан снизят до 12%.В настоящий момент ставка подоходного налога для иностранцев в Узбекистане составляет 20%, резиденты выплачивают 12%. Исключение составляют доходы нерезидентов, полученные в виде дивидендов и от фрахта — 10% и 6% соответственно.Мирзиёева поручил Министерству финансов совместно с другими ведомствами в течение двух месяцев внести в правительство проект закона о соответствующих изменениях в Налоговый кодекс страны.Ранее глава государства подписал указ, позволяющий гражданам зарубежных государств с 1 мая покупать в Узбекистане строящиеся объекты недвижимости. Для этого им не требуется получение вида на жительство в республике. В соответствии с документом, данное право предоставляется иностранцам при инвестировании в строящуюся недвижимость в Ташкенте и Ташкентской области на сумму не менее 150 тысяч долларов. В остальных регионах обязательный размер инвестиций должен составить от 70 тысяч.Ранее эксперты оценили, насколько недвижимость в Узбекистане интересует россиян.Читайте также:

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иностранцы, узбекистан, подоходный налог