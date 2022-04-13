https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-kazaxstane-soshla-lavina-v-gorax-23952465.html

В горах Казахстана сошла лавина

В горах Казахстана сошла лавина

В Алматы спасатели со служебными собаками ищут туристов, которых могла накрыть лавина. 13.04.2022, Sputnik Узбекистан

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происшествия

казахстан

лавина

алматы

горы

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау около города Алматы сошла лавина.По предварительным данным пропало два человека, заявили в ДЧС Алматы, передает Sputnik Казахстан.По сообщению спасателей, сход лавины произошел около 13.28, в среду. В МЧС предполагают, что под снегом сейчас находятся два человека.Поисками пропавших туристов занимается группа из семи спасателей и один кинологический расчет.Накануне в МЧС предупреждали граждан о повышенной лавинной опасности в горах Алматы.Ранее в Казахстане при сходе лавины на Шымбулаке погиб лыжник.

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казахстан, лавина, алматы, горы