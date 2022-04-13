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https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-kazaxstane-soshla-lavina-v-gorax-23952465.html
В горах Казахстана сошла лавина
В горах Казахстана сошла лавина
В Алматы спасатели со служебными собаками ищут туристов, которых могла накрыть лавина. 13.04.2022, Sputnik Узбекистан
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2022-04-13T13:54+0500
происшествия
казахстан
лавина
алматы
горы
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау около города Алматы сошла лавина.По предварительным данным пропало два человека, заявили в ДЧС Алматы, передает Sputnik Казахстан.По сообщению спасателей, сход лавины произошел около 13.28, в среду. В МЧС предполагают, что под снегом сейчас находятся два человека.Поисками пропавших туристов занимается группа из семи спасателей и один кинологический расчет.Накануне в МЧС предупреждали граждан о повышенной лавинной опасности в горах Алматы.Ранее в Казахстане при сходе лавины на Шымбулаке погиб лыжник.
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казахстан, лавина, алматы, горы

В горах Казахстана сошла лавина

13:51 13.04.2022 (обновлено: 13:54 13.04.2022)
© pixabay.com/Natalia_KollegovaЗаснеженные горы
Заснеженные горы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2022
© pixabay.com/Natalia_Kollegova
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В Алматы спасатели со служебными собаками ищут туристов, которых могла накрыть лавина.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау около города Алматы сошла лавина.
По предварительным данным пропало два человека, заявили в ДЧС Алматы, передает Sputnik Казахстан.
По сообщению спасателей, сход лавины произошел около 13.28, в среду. В МЧС предполагают, что под снегом сейчас находятся два человека.
Поисками пропавших туристов занимается группа из семи спасателей и один кинологический расчет.
Накануне в МЧС предупреждали граждан о повышенной лавинной опасности в горах Алматы.
Ранее в Казахстане при сходе лавины на Шымбулаке погиб лыжник.
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