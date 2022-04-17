https://uz.sputniknews.ru/20220417/kamita-kalleko-i-kordon-blyu--kto-vyigral-chempionat-po-konkuru-24023668.html

Камита, Каллеко и Кордон Блю – кто выиграл чемпионат по конкуру

Камита, Каллеко и Кордон Блю – кто выиграл чемпионат по конкуру

Более 90 всадников боролись за призовые места в чемпионате "Uzbekistan Global Tour 2022"

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спорт

конкур

чемпионат

итоги

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Ташкенте завершился 3 этап турнира по конкуру "Uzbekistan Global Tour 2022". За призовые места в чемпионате боролись более 90 всадников, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.По итогам состязаний, победителями стали:Категория "А" (высота препятствий – 135 см):Катергоия "D", (высота препятствий - 120 см):Категория "В" (высота препятствий – 115 см):Категория "C" (высота препятствий – 105 см, дети):Категория "Е" (высота препятствий – 110 см):Категория "F" (высота препятствий – 95 см):Напомним, в феврале этого года спортсмен из Узбекистана Бегзод Курбонов занял третье место на состязаниях по конкуру в Московской области. А в В ноябре прошлого года спортсмены из Узбекистана завоевали две золотые медали на международном турнире по конкуру в Москве. Соревнования проходили в конно-спортивном клубе Maxima stables. Победителями стали Бобуржон Валижонов и Умид Комилов.Читайте также: Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фото

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