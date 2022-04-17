https://uz.sputniknews.ru/20220417/kamita-kalleko-i-kordon-blyu--kto-vyigral-chempionat-po-konkuru-24023668.html
Камита, Каллеко и Кордон Блю – кто выиграл чемпионат по конкуру
Камита, Каллеко и Кордон Блю – кто выиграл чемпионат по конкуру
Более 90 всадников боролись за призовые места в чемпионате "Uzbekistan Global Tour 2022"
2022-04-17T10:59+0500
2022-04-17T10:59+0500
2022-04-17T11:01+0500
спорт
конкур
чемпионат
итоги
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Ташкенте завершился 3 этап турнира по конкуру "Uzbekistan Global Tour 2022". За призовые места в чемпионате боролись более 90 всадников, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.По итогам состязаний, победителями стали:Категория "А" (высота препятствий – 135 см):Катергоия "D", (высота препятствий - 120 см):Категория "В" (высота препятствий – 115 см):Категория "C" (высота препятствий – 105 см, дети):Категория "Е" (высота препятствий – 110 см):Категория "F" (высота препятствий – 95 см):Напомним, в феврале этого года спортсмен из Узбекистана Бегзод Курбонов занял третье место на состязаниях по конкуру в Московской области. А в В ноябре прошлого года спортсмены из Узбекистана завоевали две золотые медали на международном турнире по конкуру в Москве. Соревнования проходили в конно-спортивном клубе Maxima stables. Победителями стали Бобуржон Валижонов и Умид Комилов.Читайте также: Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фото
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конкур, чемпионат, итоги
Камита, Каллеко и Кордон Блю – кто выиграл чемпионат по конкуру
10:59 17.04.2022 (обновлено: 11:01 17.04.2022)
Более 90 всадников боролись за призовые места в чемпионате "Uzbekistan Global Tour 2022"
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik
. В Ташкенте завершился 3 этап турнира по конкуру "Uzbekistan Global Tour 2022". За призовые места в чемпионате боролись более 90 всадников, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
По итогам состязаний, победителями стали:
Категория "А" (высота препятствий – 135 см):
1.
Нуржан Туякбаев (на лошади по кличке "Камита")
2.
Саидамирхон Тургунбаев ("Каллеко")
3.
Хуршидбек Алимжанов ("Кордон Блю")
Катергоия "D", (высота препятствий - 120 см):
1.
Гайрат Назаров ("Лос -Анжелес")
2.
Нуржан Туякбаев ("Карадо")
3.
Темур Азизов ("Илекста")
Категория "В" (высота препятствий – 115 см):
1.
Умид Камилов ("Принц Корнет")
2.
Гайрат Назаров ("Сидней Джексон")
3.
Хуршидбек Алимжанов ("Кондор")
Категория "C" (высота препятствий – 105 см, дети):
1.
Бобуржон Валижонов ("Самира")
2.
Дильшод Шакиров ("Алонсо")
3.
Абдулазиз Изатуллаев ("Вайт Спот")
Категория "Е" (высота препятствий – 110 см):
1.
Сергей Антонович ("Конрад")
2.
Алишер Эркинов ("Ласетти")
3.
Изатулло Абдугафаров ("Роберто")
Категория "F" (высота препятствий – 95 см):
1.
Зухридин Сайфуллаев ("Джулиус")
2.
Убайдуллох Позылходжаев ("Вилд Файер")
3.
Бекзод Розмухамедов ("Сикрет").
Напомним, в феврале этого года спортсмен из Узбекистана Бегзод Курбонов занял
третье место на состязаниях по конкуру в Московской области. А в В ноябре прошлого года спортсмены из Узбекистана завоевали
две золотые медали на международном турнире по конкуру в Москве. Соревнования проходили в конно-спортивном клубе Maxima stables. Победителями стали Бобуржон Валижонов и Умид Комилов.