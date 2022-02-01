https://uz.sputniknews.ru/20220201/uzbekistanets-zanyal-3-mesto-na-turnire-po-konkuru-v-moskovskoy-oblasti-22490321.html

Узбекистанец занял 3 место на турнире по конкуру в Московской области

Узбекистанец занял 3 место на турнире по конкуру в Московской области

Бегзод Курбонов провел свое показательное выступление на коне по кличке King cornet.

2022-02-01T18:28+0500

2022-02-01T18:28+0500

2022-02-01T18:37+0500

спорт

конкур

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В конном центре Московской области Maxima stables состоялся второй этап соревнований по конкуру, в ходе которых узбекистанец Бегзод Курбонов завоевал почетное третье место. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК). Ледовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео >>По данным НОК, в рамках состязаний наездники на своих лошадях должны были преодолеть препятствия в 140 см. Курбонов провел свое показательное выступление на коне по кличке King cornet.В ноябре прошлого года спортсмены из Узбекистана завоевали две золотые медали на международном турнире по конкуру в Москве. Соревнования проходили в конно-спортивном клубе Maxima stables. Победителями стали Бобуржон Валижонов и Умид Комилов.Читайте также:В Ташкенте состоялись соревнования по конкуру за Кубок Независимости >>Оседлать успех: в Узбекистане намерены развивать коневодство и конный спорт >>

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