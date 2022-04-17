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https://uz.sputniknews.ru/20220417/v-uzbekistane-zaregistrirovali-podzemnye-tolchki-24028443.html
В Узбекистане зарегистрировали подземные толчки
В Узбекистане зарегистрировали подземные толчки
Эпицентр землетрясения находился в Пешкунском районе Бухарской области.
2022-04-17T15:42+0500
2022-04-17T15:42+0500
общество
землетрясение
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Жители Узбекистана в воскресенье ощутили слабые подземные толчки.Как сообщила пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС в своем Telegram-канале, магнитуда землетрясения, которое произошло в 14.35 по местному времени, была 3,5 баллов.Эпицентр находился в 493 километрах к юго-западу от Ташкента, в пешкунском районе Бухарской области.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также: В Самарканде открылась выставка “Формула времени”
бухарская область
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землетрясение, бухарская область

В Узбекистане зарегистрировали подземные толчки

15:42 17.04.2022
© AP Photo / DITA ALANGKARAЦифровой сейсмограф, архивное фото
Цифровой сейсмограф, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / DITA ALANGKARA
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Эпицентр землетрясения находился в Пешкунском районе Бухарской области.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Жители Узбекистана в воскресенье ощутили слабые подземные толчки.
Как сообщила пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС в своем Telegram-канале, магнитуда землетрясения, которое произошло в 14.35 по местному времени, была 3,5 баллов.
Эпицентр находился в 493 километрах к юго-западу от Ташкента, в пешкунском районе Бухарской области.
Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
Читайте также: В Самарканде открылась выставка “Формула времени”
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