https://uz.sputniknews.ru/20220417/v-uzbekistane-zaregistrirovali-podzemnye-tolchki-24028443.html

В Узбекистане зарегистрировали подземные толчки

В Узбекистане зарегистрировали подземные толчки

Эпицентр землетрясения находился в Пешкунском районе Бухарской области.

2022-04-17T15:42+0500

2022-04-17T15:42+0500

2022-04-17T15:42+0500

общество

землетрясение

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Жители Узбекистана в воскресенье ощутили слабые подземные толчки.Как сообщила пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС в своем Telegram-канале, магнитуда землетрясения, которое произошло в 14.35 по местному времени, была 3,5 баллов.Эпицентр находился в 493 километрах к юго-западу от Ташкента, в пешкунском районе Бухарской области.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.Читайте также: В Самарканде открылась выставка “Формула времени”

бухарская область

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землетрясение, бухарская область