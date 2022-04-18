https://uz.sputniknews.ru/20220418/v-tashkente-rasshiryayut-perekrestok-u-ploschadi-drujby-narodov-24052342.html

В Ташкенте расширяют перекресток у площади Дружбы народов

В Ташкенте расширяют перекресток у площади Дружбы народов

По прогнозам столичного хокимията, пропускная способность перекрестка должна увеличиться на 70%.

2022-04-18T18:19+0500

2022-04-18T18:19+0500

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общество

ташкент

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. В Ташкенте дорожные службы ремонтируют перекресток у площади Дружбы народов. Ремонт позволит повысить пропускную способность перекрестка на 70%, сообщает пресс-служба столичного хокимията в своем Telegram-канале.Цель ремонта – обеспечить высокую пропускную способность для машин и безопасность для пешеходов.Ранее мы сообщали, что движение на участке кольцевой автодороги напротив рынка "Куйлюк" ограничено в связи со строительством нового моста. Столичный хокимият опубликовал список дорог Ташкента, которые будут ремонтировать в ближайшее время.Читайте также: Утверждены новые ПДД: что изменится

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