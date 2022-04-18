https://uz.sputniknews.ru/20220418/v-tashkente-rasshiryayut-perekrestok-u-ploschadi-drujby-narodov-24052342.html
В Ташкенте расширяют перекресток у площади Дружбы народов
В Ташкенте расширяют перекресток у площади Дружбы народов
По прогнозам столичного хокимията, пропускная способность перекрестка должна увеличиться на 70%.
2022-04-18T18:19+0500
2022-04-18T18:19+0500
2022-04-18T18:19+0500
общество
ташкент
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. В Ташкенте дорожные службы ремонтируют перекресток у площади Дружбы народов. Ремонт позволит повысить пропускную способность перекрестка на 70%, сообщает пресс-служба столичного хокимията в своем Telegram-канале.Цель ремонта – обеспечить высокую пропускную способность для машин и безопасность для пешеходов.Ранее мы сообщали, что движение на участке кольцевой автодороги напротив рынка "Куйлюк" ограничено в связи со строительством нового моста. Столичный хокимият опубликовал список дорог Ташкента, которые будут ремонтировать в ближайшее время.Читайте также: Утверждены новые ПДД: что изменится
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ташкент, хокимият ташкента
В Ташкенте расширяют перекресток у площади Дружбы народов
По прогнозам столичного хокимията, пропускная способность перекрестка должна увеличиться на 70%.
ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik.
В Ташкенте дорожные службы ремонтируют перекресток у площади Дружбы народов. Ремонт позволит повысить пропускную способность перекрестка на 70%, сообщает пресс-служба столичного хокимията в своем Telegram-канале
.
Цель ремонта – обеспечить высокую пропускную способность для машин и безопасность для пешеходов.
"Ремонт проводится в круглосуточном режиме, при этом дорога не перекрыта для движения транспорта. В скором времени водители и пешеходы смогут пользоваться обновленным современным перекрёстком", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее мы сообщали
, что движение на участке кольцевой автодороги напротив рынка "Куйлюк" ограничено в связи со строительством нового моста. Столичный хокимият опубликовал
список дорог Ташкента, которые будут ремонтировать в ближайшее время.