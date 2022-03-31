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Какие экзамены будут сдавать выпускники школ в Узбекистане: список
Какие экзамены будут сдавать выпускники школ в Узбекистане: список
Речь идет об учащихся 9 и 11 классов.
2022-03-31T11:41+0500
2022-03-31T11:41+0500
общество
экзамены
выпускник
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Министерство народного образования утвердило предметы, по которым учащиеся 9 и 11 классов будут сдавать экзамены в этом году:Так, девятиклассников ждут итоговые испытания по родному языку и литературе, узбекскому или русскому языку, математике, истории, физическому воспитанию и одному предмету на выбор.А одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по родному языку и литературе, математике, иностранному языку, истории и одному предмету на выбор.Образцовые контрольные вопросы по предметам итоговой государственной аттестации опубликуют на официальном сайте Республиканского центра образования.Ранее в Государственном центре тестирования рассказали, как накажут абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов. В Министерстве юстиции, в свою очередь, объявили об изменении порядка подсчета баллов абитуриентов при поступлении в вузы.Как Россия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере образования &gt;&gt;Большим спросом среди учащихся пользуются российские вузы. По официальным данным, сегодня в высших учебных заведениях России обучаются 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.Российская сторона ежегодно увеличивает предоставляемые грантовые места за счет федерального бюджета.Помимо этого, за последние три года число филиалов российских вузов в самом Узбекистане выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроют еще девять.Читайте также:
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экзамены, выпускник, узбекистан

Какие экзамены будут сдавать выпускники школ в Узбекистане: список

11:41 31.03.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов
Девушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Образцовые контрольные вопросы опубликуют на официальном сайте Республиканского центра образования.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Министерство народного образования утвердило предметы, по которым учащиеся 9 и 11 классов будут сдавать экзамены в этом году:
Так, девятиклассников ждут итоговые испытания по родному языку и литературе, узбекскому или русскому языку, математике, истории, физическому воспитанию и одному предмету на выбор.
А одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по родному языку и литературе, математике, иностранному языку, истории и одному предмету на выбор.
Образцовые контрольные вопросы по предметам итоговой государственной аттестации опубликуют на официальном сайте Республиканского центра образования.
Ранее в Государственном центре тестирования рассказали, как накажут абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов.
В Министерстве юстиции, в свою очередь, объявили об изменении порядка подсчета баллов абитуриентов при поступлении в вузы.
Как Россия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере образования >>
Большим спросом среди учащихся пользуются российские вузы. По официальным данным, сегодня в высших учебных заведениях России обучаются 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.
Российская сторона ежегодно увеличивает предоставляемые грантовые места за счет федерального бюджета.
Помимо этого, за последние три года число филиалов российских вузов в самом Узбекистане выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроют еще девять.
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