https://uz.sputniknews.ru/20220331/kakie-ekzameny-budut-sdavat-vypuskniki-shkol-v-uzbekistane-spisok-23672974.html

Какие экзамены будут сдавать выпускники школ в Узбекистане: список

Какие экзамены будут сдавать выпускники школ в Узбекистане: список

Речь идет об учащихся 9 и 11 классов.

2022-03-31T11:41+0500

2022-03-31T11:41+0500

2022-03-31T11:41+0500

общество

экзамены

выпускник

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Министерство народного образования утвердило предметы, по которым учащиеся 9 и 11 классов будут сдавать экзамены в этом году:Так, девятиклассников ждут итоговые испытания по родному языку и литературе, узбекскому или русскому языку, математике, истории, физическому воспитанию и одному предмету на выбор.А одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по родному языку и литературе, математике, иностранному языку, истории и одному предмету на выбор.Образцовые контрольные вопросы по предметам итоговой государственной аттестации опубликуют на официальном сайте Республиканского центра образования.Ранее в Государственном центре тестирования рассказали, как накажут абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов. В Министерстве юстиции, в свою очередь, объявили об изменении порядка подсчета баллов абитуриентов при поступлении в вузы.Как Россия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере образования >>Большим спросом среди учащихся пользуются российские вузы. По официальным данным, сегодня в высших учебных заведениях России обучаются 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.Российская сторона ежегодно увеличивает предоставляемые грантовые места за счет федерального бюджета.Помимо этого, за последние три года число филиалов российских вузов в самом Узбекистане выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроют еще девять.Читайте также:

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экзамены, выпускник, узбекистан