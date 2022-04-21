https://uz.sputniknews.ru/20220421/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-21-aprelya-24113928.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 21 апреля

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 21 апреля

Турция пообещала, что не присоединится к антироссийским санкциям.

2022-04-21T10:59+0500

2022-04-21T10:59+0500

2022-04-21T10:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

спецоперация

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24050736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26ac8bcb064ce3af76771f0a171afdca.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. О последних событиях, произошедших ночью 21 апреля, в ходе спецоперации России на Украине, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Ликвидация "чуть ли не героя боевиков"Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в городе Попасной (ЛНР) "укронациста" Геннадия Щербака."Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в Попасной очередного "титулованного" натовскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем боевиков", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он также отметил, что украинским националистам много раз давалась возможность сложить оружие, теперь "шанс безвозвратно упущен".Украинские силовики продолжают устанавливать огневые позиции в больницахГлава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские подразделения ВСУ продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. Например, в городе Славянске (ДНР) в корпусе железнодорожной больницы расположились украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые точки артиллерии.По словам Мизинцева, украинские националисты устаногвили огневые позиции также в областной детской клинической больнице Лисичанска. Он отметил, что эти и другие подобные факты Всемирная организация здравоохранения никак не реагирует.Находка схрона с оружиемРоссийские военнослужащие во время рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области нашли схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова, рассказал корреспондент РИА Новости. Найденного оружия хватило бы, чтобы вооружить небольшой взвод.Гуманитарные акции и коридорыИз Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область. Дорогой уже свободно пользуются жители ЛНР и освобожденных районов Харьковской области. Последние ездят к соседям за продуктами.Командование украинского неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) обращалось к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" для выхода с комбината "Азовсталь" в Мариуполе якобы находящихся там мирных граждан и раненых боевиков. Об этом сообщил Михаил Мизинцев."Вы обратились не по адресу. Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило", — отметил Мизинцев на брифинге.По его словам, киевский режим не позволил находящимся на "Азовстали" людям воспользоваться гуманитарным коридором. Генерал-полковник подчеркнул, что Россия готова в кратчайшие сроки открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей на любых направлениях и гарантирует им безопасность."Ежедневно с 10:00 российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону РФ. Кроме того, мы готовы в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", — сказал Мизинцев.Он сообщил, что, несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за последние сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию были эвакуированы 14 982 человека, в том числе 2 940 детей."Всего с начала специальной военной операции — уже 894 030 человек, из которых 163 761 ребенок", — рассказал генерал-полковник.Он добавил, что со второго марта Россия отправила на Украину свыше 13,4 тысячи тонн гуманитарной помощи, проведены 865 гуманитарных акций.США на Украине репетировали методы биологической войныСША на Украине отрабатывали методы так называемой организационной биологической войны, когда благодаря ликвидации государственного эпидемиологического надзора создаются условия для массового распространения тяжелых инфекций, считавшихся редкими. Об этом сообщил РИА Новости военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий."То есть не обязательно пролетает самолет и что-то распыляет. Но достаточно по какой-либо причине вспыхнуть инфекции, считавшейся уже редкой, побежденной, и она начинает поражать население. Например, брюшной тиф – даже при современном лечении пациентам мало не покажется", — сказал эксперт.Заявления ТурцииРяд заявлений сделал в интервью CNN Turk глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Он сообщил, что Турция готова стать гарантом Украине."Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта Устава НАТО. Против этого выступают и США, и Великобритания, в том числе и мы. Необходимо понять сам процесс, в чем заключаются эти гарантии, какие будут требования? Необходимо, чтобы все страны-гаранты приняли условия, дальнейшие риски", — заявил Чавушоглу.Кроме этого, глава МИД Турции сказал, что предлагал провести встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле, либо в Анталье."Эта встреча возможна", — отметил Чавушоглу и напомнил, что такие переговоры уже проходили в ходе Дипломатического форума в Анталье.Он также подчеркнул, что не стоит ожидать санкций Анкары против Москвы."Как мы могли бы быть стать честным посредником, если бы подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против России не стоит, это было бы не правильным", — добавил Чавушоглу.Читайте также:Турция не намерена портить отношения с РоссиейЗеленский живет в логике сериала — Вышинский

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, спецоперация, турция