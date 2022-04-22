https://uz.sputniknews.ru/20220422/amerikanskiy-voennyy-nazval-politiku-baydena-na-ukraine-provalnoy-24136083.html

Американский военный назвал политику Байдена на Украине провальной

Американский военный назвал политику Байдена на Украине провальной

Полковник Уэс Мартин считает, что проводимая политика Байдена относительно российско-украинского конфликта потерпела фиаско.

2022-04-22T09:41+0500

2022-04-22T09:41+0500

2022-04-22T13:27+0500

в мире

джо байден

украина

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент США Джо Байден допустил провал в своей политике относительно Украины. Об этом написал американский полковник в отставке Уэс Мартин в колонке для The Washington Post.Как отмечается в материале, попытки главы Белого дома урегулировать украинский конфликт дипломатическими методами не привели к успеху.Полковник сослался на заявление бывшего и.о. директора ЦРУ Майкла Морелла, по мнению которого Байден своими выпадами против президента России Владимира Путина лишь "сплотил осажденную российскую элиту".Украина и Афганистан — не единственные причины упавшего рейтинга Байдена с рекордно низкой отметкой в 42%. Людей, отмечает полковник, не впечатляет его внешнеполитический опыт, а также рекордная инфляция в 8,5% и резкий рост цен на энергоносители, которые могут привести экономику страны к рецессии лишь усугубляют положение главы Белого дома. На днях американский журналист Гленн Бек посвятил авторскую программу возможным проблемам с психическим и физическим здоровьем Байдена. Слова и поступки главы государства дают американскому обществу серьезные основания для скептицизма, считает Бек.Также большая часть американской молодежи более не поддерживает действующего президента.В марте телеканал NBC News опубликовал результаты опроса, согласно которым 53% американцев считают, что в конечном итоге США суждено потерять лидирующие позиции в мире.Что касается самого Байдена, то только 12% респондентов выразили полное доверие к главе Белого дома и сочли, что он способен ориентироваться верно принимать решения в вопросах, связанных с Украиной.Читайте также:

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джо байден, украина