https://uz.sputniknews.ru/20220422/chto-proisxodit-s-rublem-v-uzbekistane-zaklyuchenie-tsb-24137325.html

Что происходит с рублем в Узбекистане: заключение ЦБ

Что происходит с рублем в Узбекистане: заключение ЦБ

Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.

2022-04-22T10:43+0500

2022-04-22T10:43+0500

2022-04-22T10:43+0500

экономика

рубль

цб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21538371_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4e9fe8cc523f2ad88e4a5d073e1eb963.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Все коммерческие банки Узбекистана осуществляют операции в рублях с физлицами, однако притока большого объема российской валюты на внутренний рынок не наблюдается, сообщили в Центробанке республики. Ситуация сейчас стабильная.По данным регулятора, валютная позиция коммерческих банков в рублях формируется практически на уровне "нуля", "что означает отсутствие разницы между объемом активов и пассивов банковской системы в рублях".Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. Почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют — видео >>С 24 марта на Узбекской республиканской валютной бирже начались сделки по паре "российский рубль/ узбекский сум". В четверг стоимость рубля по официальному курсу ЦБ повысилась еще на 3,37 сума до 141,94 сума. Курс покупки и продажи российской валюты в узбекских банках составляет в пределах 116 и 142,5 сума соответственно.Ранее эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рубль, цб