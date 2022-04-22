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Что происходит с рублем в Узбекистане: заключение ЦБ
Что происходит с рублем в Узбекистане: заключение ЦБ
Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.
2022-04-22T10:43+0500
2022-04-22T10:43+0500
экономика
рубль
цб
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Все коммерческие банки Узбекистана осуществляют операции в рублях с физлицами, однако притока большого объема российской валюты на внутренний рынок не наблюдается, сообщили в Центробанке республики. Ситуация сейчас стабильная.По данным регулятора, валютная позиция коммерческих банков в рублях формируется практически на уровне "нуля", "что означает отсутствие разницы между объемом активов и пассивов банковской системы в рублях".Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. Почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют — видео &gt;&gt;С 24 марта на Узбекской республиканской валютной бирже начались сделки по паре "российский рубль/ узбекский сум". В четверг стоимость рубля по официальному курсу ЦБ повысилась еще на 3,37 сума до 141,94 сума. Курс покупки и продажи российской валюты в узбекских банках составляет в пределах 116 и 142,5 сума соответственно.Ранее эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:
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рубль, цб

Что происходит с рублем в Узбекистане: заключение ЦБ

10:43 22.04.2022
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Банки с 3 марта начали активную куплю-продажу рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Все коммерческие банки Узбекистана осуществляют операции в рублях с физлицами, однако притока большого объема российской валюты на внутренний рынок не наблюдается, сообщили в Центробанке республики.
Ситуация сейчас стабильная.
По данным регулятора, валютная позиция коммерческих банков в рублях формируется практически на уровне "нуля", "что означает отсутствие разницы между объемом активов и пассивов банковской системы в рублях".
Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.
Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.
Почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют — видео >>
С 24 марта на Узбекской республиканской валютной бирже начались сделки по паре "российский рубль/ узбекский сум".
В четверг стоимость рубля по официальному курсу ЦБ повысилась еще на 3,37 сума до 141,94 сума. Курс покупки и продажи российской валюты в узбекских банках составляет в пределах 116 и 142,5 сума соответственно.
Ранее эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.
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