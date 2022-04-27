https://uz.sputniknews.ru/20220427/dilorom-kambarova-nezabyvaemaya-aygul-sovetskogo-kino-24222512.html
Дилором Камбарова: незабываемая Айгуль советского кино
Дилором Камбарова: незабываемая Айгуль советского кино
Тонкая, грациозная, с изящными как крылья руками и обладающая талантом быть предельно искренней на экране, Дилором восхищала не только благодарных зрителей, но и обратила на себя пристальное внимание режиссеров.
2022-04-27T11:54+0500
2022-04-27T11:54+0500
2022-04-27T12:48+0500
культура
актриса
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Любители кинематографа старших поколений помнят, какой огромной популярностью в СССР пользовались фильмы, рассказывающие о борьбе чекистов с так называемыми басмачами. Картины эти, в основном снятые режиссерами из Центральной Азии, удачно соперничали с голливудскими вестернами, "спагетти-вестернами" итальянских постановщиков, и "истернами" киностудии ГДР "Дефа".Узбекский кинематограф, имеющий славные кинематографические традиции, также не остался равнодушным к этому жанру и создал целый ряд захватывающих боевиков, которые ныне превратились в классику жанра. Узбекские "истерны" отличались высоким качеством, тонкой режиссурой, блистательными актерскими работами, и, естественно, большой посещаемостью, что приносило этим картинам также и кассовый успех.Особо отмечу выдающегося советского и узбекского режиссера Али Хамраева, который снял несколько великолепных фильмов в жанре "истерн". Самым известным среди них является знаменитая "Седьмая пуля" снятая им в 1972 году.Во всех кинотеатрах огромной страны выстраивались очереди зрителей, которые жаждали посмотреть эту приключенческую картину, снятую на киностудии "Узбекфильм". Али Хамраев задействовал в своей картине таких великолепных актеров, как Суйменкул Чокморов, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, Болот Бейшеналиев. Всех потрясла в этой ленте юная актриса, обладающая необычной красотой и удивительным талантом, сыгравшая роль Айгуль. Эта была Дилором Камбарова, которая сегодня празднует свой 65-й день рождения.Это была не первая роль Дилором в кино. Она уже успела сняться в картине "Без страха", в роли комсомолки Кумри, которая первой сбросила паранджу и в отместку за этот отважный поступок была зверски убита фанатиками.Фильм этот также снял Али Хамраев, который, собственно и открыл Дилором Камбарову для кино.Случилось это совершенно случайно: отдыхающую в пионерлагере четырнадцатилетнею Дилю заметил режиссер, и опытным взглядом постановщика сразу оценил таланты Камбаровой. В роли Кумри юная актриса была потрясающе убедительна и запомнилась зрителям.Отметим, что в фильме "Без страха" был занят очень интересный актерский ансамбль, а в главной роли председателя сельсовета Каримова снимался Рустам Сагдуллаев – на тот момент еще молодой актер, но в дальнейшем ставший одним из символов узбекского кино.Вот так, случай полностью изменил жизнь юной Дили, которая и не помышляла об актерской карьере. Родилась она в узбекском городе Маргилане 27 апреля 1957 года в семье врачей, которые лелеяли надежду, что их дочка также посвятит себя медицине. Однако, Диля мечтала о другом. О карьере актрисы? Нет. Она хотела стать востоковедом, но случайная встреча с Хамраевым повернула её жизнь в совершенно другом направлении.Ко дню рождения Батыра Закирова: удивительные воспоминания из жизни певца >>>После удачного дебюта Камбаровой в "Без страха", Хамраев решает доверить юной Диле одну из главных ролей в "Седьмой пуле". Можно с уверенностью сказать, что, исполнив роль Айгуль, Дилором Камбарова стала широко известна во всем советском пространстве. Нестандартная красота вкупе с ощутимым талантом привлекали к этой девочке внимание миллионов любителей кинематографа.Тонкая, грациозная, с изящными как крылья руками и обладающая талантом быть предельно искренней на экране, Дилором восхищала не только благодарных зрителей, но после "Седьмой пули" обратила на себя пристальный интерес специалистов кино.Она снимается в таких фильмах, как "Огненный берег" Учкуна Назарова, "Абу-Рейхан Бируни" Шухрата Аббасова, "Сказание о Сиявуше" Бориса Кимягарова, "Одиножды один" Геннадия Полоки и в целом ряде других лент, где создает запоминающиеся образы.Она учится в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского, но через некоторое время, Камбарова решает продолжить свое образование во ВГИКе на курсе великих мастеров кинематографа Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Её великие педагоги отмечали талант своей воспитанницы и предрекали этой восточной красавице большое кинематографическое будущее.Дилором продолжает активно сниматься. Уже в 1978 году, воплотив на экране образ Назиры в драме Зиновия Райзмана и Георгия Бзарова "Дом под жарким солнцем", она получает за эту роль первый приз Всесоюзного кинофестиваля, проходившего в том году в Ереване.Камбарова становится востребованной актрисой: снимается в роли Зубаржат в фильме "В ночь лунного затмения" Бараса Халзанова, блистает в образе Зубейды в знаковом многосерийном художественном телевизионном проекте "Огненные дороги" Шухрата Аббасова, играет Барно в комедии "Подарю тебе город" Эдуарда Хачатурова.Актриса принимает участие и в неслыханно популярном советском боевике Бориса Дурова "Пираты ХХ века", создав образ очаровательной Маа. Убедительны образы, созданные актрисой в фильмах "Мужчины без женщин", "Дневник, письмо и первоклассница", "Шанс".Она великолепна в фильме "Триптих" своего крестного отца в кино Али Хамраева и в картине своего супруга Владимира Хотиненко "Один и без оружия".В браке с Хотиненко у Камбаровой рождается дочь Полина, но скоро супруги разводятся.Во второй половине восьмидесятых Дилором продолжает сниматься. Среди её работ можно отметить роли в таких фильмах как "Тайны мадам Вонг" и "Приключения Арслана".В девяностые годы актриса начинает испытывать трудности с востребованностью, как впрочем и многие деятели кино на всем постсоветском пространстве. Дилором Камбарова принимает решение эмигрировать с дочерью в США, где и находится по сей день.Да, ныне Дилором Камбарова не снимается, но те роли, которые она сыграла в своих знаменитых фильмах, сих пор завораживают. Её Кумри, Айгуль, Назира до сей поры потрясают зрителя своей искренностью, синтезом решительной женщины и беззащитного ребенка, качествами, которые так умело могла придавать свои персонажам неповторимая узбекская красавица и талантливая актриса Дилором Камбарова.Читайте также:Россия и Узбекистан совместно сняли детскую сказку — видео
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актриса
Дилором Камбарова: незабываемая Айгуль советского кино
11:54 27.04.2022 (обновлено: 12:48 27.04.2022)
Тонкая, грациозная, с изящными как крылья руками и обладающая талантом быть предельно искренней на экране, Дилором восхищала не только благодарных зрителей, но после "Седьмой пули" обратила на себя пристальное внимание режиссеров.
Любители кинематографа старших поколений помнят, какой огромной популярностью в СССР пользовались фильмы, рассказывающие о борьбе чекистов с так называемыми басмачами. Картины эти, в основном снятые режиссерами из Центральной Азии, удачно соперничали с голливудскими вестернами, "спагетти-вестернами" итальянских постановщиков, и "истернами" киностудии ГДР "Дефа".
Узбекский кинематограф, имеющий славные кинематографические традиции, также не остался равнодушным к этому жанру и создал целый ряд захватывающих боевиков, которые ныне превратились в классику жанра. Узбекские "истерны" отличались высоким качеством, тонкой режиссурой, блистательными актерскими работами, и, естественно, большой посещаемостью, что приносило этим картинам также и кассовый успех.
Особо отмечу выдающегося советского и узбекского режиссера Али Хамраева, который снял несколько великолепных фильмов в жанре "истерн". Самым известным среди них является знаменитая "Седьмая пуля" снятая им в 1972 году.
Во всех кинотеатрах огромной страны выстраивались очереди зрителей, которые жаждали посмотреть эту приключенческую картину, снятую на киностудии "Узбекфильм". Али Хамраев задействовал в своей картине таких великолепных актеров, как Суйменкул Чокморов, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, Болот Бейшеналиев. Всех потрясла в этой ленте юная актриса, обладающая необычной красотой и удивительным талантом, сыгравшая роль Айгуль. Эта была Дилором Камбарова, которая сегодня празднует свой 65-й день рождения.
Это была не первая роль Дилором в кино. Она уже успела сняться в картине "Без страха", в роли комсомолки Кумри, которая первой сбросила паранджу и в отместку за этот отважный поступок была зверски убита фанатиками.
Фильм этот также снял Али Хамраев, который, собственно и открыл Дилором Камбарову для кино.
Случилось это совершенно случайно: отдыхающую в пионерлагере четырнадцатилетнею Дилю заметил режиссер, и опытным взглядом постановщика сразу оценил таланты Камбаровой. В роли Кумри юная актриса была потрясающе убедительна и запомнилась зрителям.
Отметим, что в фильме "Без страха" был занят очень интересный актерский ансамбль, а в главной роли председателя сельсовета Каримова снимался Рустам Сагдуллаев – на тот момент еще молодой актер, но в дальнейшем ставший одним из символов узбекского кино.
Вот так, случай полностью изменил жизнь юной Дили, которая и не помышляла об актерской карьере. Родилась она в узбекском городе Маргилане 27 апреля 1957 года в семье врачей, которые лелеяли надежду, что их дочка также посвятит себя медицине. Однако, Диля мечтала о другом. О карьере актрисы? Нет. Она хотела стать востоковедом, но случайная встреча с Хамраевым повернула её жизнь в совершенно другом направлении.
После удачного дебюта Камбаровой в "Без страха", Хамраев решает доверить юной Диле одну из главных ролей в "Седьмой пуле". Можно с уверенностью сказать, что, исполнив роль Айгуль, Дилором Камбарова стала широко известна во всем советском пространстве. Нестандартная красота вкупе с ощутимым талантом привлекали к этой девочке внимание миллионов любителей кинематографа.
Тонкая, грациозная, с изящными как крылья руками и обладающая талантом быть предельно искренней на экране, Дилором восхищала не только благодарных зрителей, но после "Седьмой пули" обратила на себя пристальный интерес специалистов кино.
Она снимается в таких фильмах, как "Огненный берег" Учкуна Назарова, "Абу-Рейхан Бируни" Шухрата Аббасова, "Сказание о Сиявуше" Бориса Кимягарова, "Одиножды один" Геннадия Полоки и в целом ряде других лент, где создает запоминающиеся образы.
Она учится в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского, но через некоторое время, Камбарова решает продолжить свое образование во ВГИКе на курсе великих мастеров кинематографа Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Её великие педагоги отмечали талант своей воспитанницы и предрекали этой восточной красавице большое кинематографическое будущее.
Дилором продолжает активно сниматься. Уже в 1978 году, воплотив на экране образ Назиры в драме Зиновия Райзмана и Георгия Бзарова "Дом под жарким солнцем", она получает за эту роль первый приз Всесоюзного кинофестиваля, проходившего в том году в Ереване.
Камбарова становится востребованной актрисой: снимается в роли Зубаржат в фильме "В ночь лунного затмения" Бараса Халзанова, блистает в образе Зубейды в знаковом многосерийном художественном телевизионном проекте "Огненные дороги" Шухрата Аббасова, играет Барно в комедии "Подарю тебе город" Эдуарда Хачатурова.
Актриса принимает участие и в неслыханно популярном советском боевике Бориса Дурова "Пираты ХХ века", создав образ очаровательной Маа. Убедительны образы, созданные актрисой в фильмах "Мужчины без женщин", "Дневник, письмо и первоклассница", "Шанс".
Она великолепна в фильме "Триптих" своего крестного отца в кино Али Хамраева и в картине своего супруга Владимира Хотиненко "Один и без оружия".
В браке с Хотиненко у Камбаровой рождается дочь Полина, но скоро супруги разводятся.
Во второй половине восьмидесятых Дилором продолжает сниматься. Среди её работ можно отметить роли в таких фильмах как "Тайны мадам Вонг" и "Приключения Арслана".
В девяностые годы актриса начинает испытывать трудности с востребованностью, как впрочем и многие деятели кино на всем постсоветском пространстве. Дилором Камбарова принимает решение эмигрировать с дочерью в США, где и находится по сей день.
Да, ныне Дилором Камбарова не снимается, но те роли, которые она сыграла в своих знаменитых фильмах, сих пор завораживают. Её Кумри, Айгуль, Назира до сей поры потрясают зрителя своей искренностью, синтезом решительной женщины и беззащитного ребенка, качествами, которые так умело могла придавать свои персонажам неповторимая узбекская красавица и талантливая актриса Дилором Камбарова.