https://uz.sputniknews.ru/20220426/goroskop-na-may--2022-chto-jdet-vsex-znakov-zodiaka-24225296.html

Гороскоп на май – 2022: что ждет все знаки зодиака

Гороскоп на май – 2022: что ждет все знаки зодиака

Май - 2022: кому звезды уготовили романтические знакомства, а кому - карьерные достижения?

2022-04-26T23:00+0500

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Последний весенний месяц принесет удачу большинству знаков зодиака. Многих ждет важная встреча, которая резко изменит личную жизнь. Кого-то ждет подъем по карьерной лестнице. А кому-то май принесет период покоя и гармонии.ОвенВ первую неделю многим Овнам тяжело сохранять спокойствие – они устали за первые два месяца весны, их эмоциональный фон нестабилен. Поэтому они могут чуть что огорчаться – например, от неосторожно сказанного в их адрес слова или из-за того, что все идет немного не так, как они задумали.Однако это состояние пройдет, если Овны постараются расслабиться, быстро переключиться с раздражающего фактора на что-то другое – спорт, прогулку, сон или просто мысли о приятном. В общем, старайтесь максимально сглаживать углы.Также астрологи советуют быть осторожнее с теми, кто слишком сильно старается подружиться с вами. Возможно, эти люди просто преследуют свои корыстные цели.В остальном же май выдастся спокойным. Порадует общение с близкими – семейные Овны и представители знака, состоящие в отношениях, будут наслаждаться гармонией и взаимопониманием. А вот Овны, давно тяготящиеся токсичными отношениями, смогут разорвать их. Что касается одиночек, в конце мая некоторых из них ждет судьбоносная встреча.ТелецМай по традиции благоприятный месяц для Тельцов. Причем самой удачной окажется первая неделя. В этот период Тельцы поймут, что хотят изменить в жизни, случайно познакомятся с людьми, которые позже станут их союзниками.Вообще, месяц будет богатым на необычные встречи. Свободные Тельцы окунутся в романтические отношения, которые в будущем могут ознаменоваться свадьбой, а Тельцы, не находящиеся в поиске пары, обретут новых друзей. В семье при этом царит покой.Тельцам, состоящим в паре, стоит быть тактичнее – по характеру прямолинейные и честные, они могут ненароком обидеть партнера. А насчет остального можно не беспокоиться – вторая половина полностью доверяет и поддерживает вас.Единственное, что может подвести Тельцов, — здоровье. Задумайтесь об отдыхе, вы на грани выгорания.БлизнецыУдачный месяц – Близнецов ждут и подъем по карьерной лестнице, и перемены к лучшему в личных отношениях. Правда, последние произойдут небыстро, поэтому будьте готовы ждать и старайтесь не вспыхивать по мелочам – за конфликт потом придется извиняться именно вам.Свободные Близнецы должны чаще выходить в свет – именно там можно встретить человека, с которым вероятны крепкие, насыщенные позитивом отношения.Стоит быть внимательнее к здоровью – могут напомнить о себе хронические заболевания. Лучше не игнорировать их, ведь в скором времени Близнецам поручат долгосрочный интересный проект или вовсе новую работу.А в конце месяца даст знать о себе альтруизм Близнецов – кто-то попросит вас о помощи, и вы, конечно, не откажете, а звезды это отметят: ваша готовность поддержать других в любой ситуации воздастся вам же сторицей.РакМай – очень благоприятный месяц для карьеры. Можно обсуждать и приступать к новым проектам, можно назначать важные переговоры и находить верных союзников, можно рассчитывать на рост доходов и неожиданные финансовые поступления.Особенно везет творческим Ракам – их могут отправить в командировку, которая принесет немало приятных впечатлений.Однако у любой медали есть две стороны. Успехи на работе – безусловно, хорошо, но и о семье и любимых людях забывать не стоит. Хотите сохранить гармонию в отношениях? Старайтесь хоть полчаса проводить наедине с партнером, а лучше возьмите отпуск – накопившаяся к концу мая усталость может вылиться в настоящую депрессию.Свободные Раки могут закрутить роман в поездке, и главное здесь – сделать правильный выбор, потому что судьба может свести вас сразу с двумя интересными людьми. Причем один из них может не раскрыться как стабильный и порядочный партнер сразу, а другой, наоборот, вовсе не так идеален, как кажется.ЛевЛьвов ждет много перемен, и неудивительно: энергия в них бьет ключом. Многие Львы с энтузиазмом возьмутся за новые проекты, и никакие мелкие недоразумения, возникающие в ходе реализации, их не пугают. Наоборот, лишь мотивируют идти вперед.Однако будьте осторожнее – вы рискуете дать обещания, которые не сможете выполнить до конца месяца, поэтому не назначайте слишком сжатых сроков сдачи работы.Что касается личной жизни, Львам нужно стать более снисходительными к окружающим. Тогда холостые представители знака быстрее найдут общий язык с людьми, с которыми смогут построить долгие отношения.Семейным Львам же стоит перестать ревновать вторую половину по любому поводу. Беспокоиться не о чем, так что не стоит омрачать хорошие отношения.ДеваТо, что задумали представители знака Дева, не удастся воплотить в реальность сразу. Однако май отличное время, чтобы приобрести опыт, который поможет реализовать мечту.Кроме этого, не нужно бояться обращаться за помощью к близким – они могут помочь на деле или же дать хороший совет.В конце мая Дев ждут неожиданные успехи на работе. К слову, если Дева не состоит в отношениях, вполне вероятно, что ее ждет служебный роман.А вот представители знака, уже нашедшие вторую половину, могут отправиться вместе в отпуск или хотя бы на пикник – совместный досуг пойдет отношениям только на пользу.ВесыЧтобы достичь продвижения по службе, Весам стоит помнить – вам поможет способность замечать то, чего не видят другие. Именно эта черта характера станет источником новых идей.Первая неделя мая в принципе полезна с точки зрения заключения деловых контрактов и ведения переговоров.А вот с середины мая приоритетом для многих Весов станет любовь. Представители этого знака вдруг осознают, что захотят вывести отношения на новый уровень, кто-то даже задумается о браке. Все разногласия и преграды, мешавшие вам прежде, останутся в прошлом.Свободные Весы же поймут, что рядом с ними находится человек, который давно испытывает к ним симпатию. Решать вам.СкорпионНа работе Скорпионам нет равных, главное – не поддаваться на провокации, и тогда вас поощрит начальство. Кроме этого, вероятны командировки в другой город или за рубеж.При этом в поездке стоит быть осторожнее в сфере финансов – лучше не тратить слишком много и не совершать необдуманные покупки под действием эмоций. Позже вы захотите потратить деньги на другие вещи и можете пожалеть о напрасных тратах.Эмоциональные скачки могут сказаться и на сфере отношений. Скорпионам, состоящим в токсичных отношениях, правда, они пойдут только на пользу – вспылив в очередной раз, представители знака поймут, что хотят изменить личную жизнь.Семейные Скорпионы будут наслаждаться временем, проведенным со второй половиной, если не будут сами искать поводы для споров. А свободным Скорпионам фортуна улыбнется после 15 мая.СтрелецВ начале месяца Стрельцов ждет поступление доходов. Во многом на это может повлиять внезапное публичное выступление, поэтому постарайтесь быть максимально собранными и не бойтесь импровизировать.Могут обостриться хронические заболевания – лучше проверить состояние здоровья заранее, обратиться к врачу, начать пить витамины и увеличить физические нагрузки.Во второй половине месяца свободные Стрельцы могут завязать роман, который сначала будет выглядеть не совсем перспективно, однако не слушайте других. Единственное, чего стоит остерегаться – женатых людей, их внимание не принесет ничего, кроме проблем.Семейных Стрельцов же ждет счастливый, полный взаимопонимания месяц.КозерогДля карьеры удачны первые десять дней мая – Козероги смогут многому научиться, повысить квалификацию или успешно завершить проект. Кто-то добьется желаемых целей, а кто-то, наоборот, внезапно поменяет деловые приоритеты, поняв, что на самом деле мечтает о другой работе или должности.Это неожиданное открытие повлечет за собой либо переход на новое место работы, либо повышение.Что касается семьи, ей придется уделить немало времени во второй половине мая. Если отношения с партнером в последнее время складывались напряженно, вам удастся наладить их.Свободным Козерогам же не стоит удивляться, когда на горизонте появится человек из прошлого – если он свободен, то велик шанс, что в этот раз у вас получится построить здоровые отношения, а разногласия останутся в прошлом, ведь предыдущих ошибок вы оба уже не повторите.ВодолейВодолею в мае придется много трудиться. Многие представители знака почувствуют усталость, однако не переживайте – внезапно появятся и люди, которые станут вашими союзниками в решении проблем, и денежные поступления.Все меняется так быстро, что планировать что-то на долгосрочную перспективу просто бессмысленно. Самые фундаментальные перемены начнутся в середине мая. Свободных Водолеев ждут необычные знакомства.А семейные и состоящие в отношениях Водолеи вдруг поймут, что хотят больше времени проводить с близким человеком – и даже задумаются о смене работы. Да и вообще, Водолеи будут удивляться сами себе – настолько трепетными и заботливыми они станут в союзе. Звезды обещают: ваше внимание будет оценено по достоинству.РыбыОсобенно благоприятно для Рыб начало мая – в это время они смогут завершить несколько важных дел сразу и таким образом громко заявить о себе на работе.Личная сфера тоже радует – несмотря на занятость, партнер стремится поддержать вас. Свободные Рыбы же могут настроиться на полосу везения – их ждет много знакомств и череда свиданий. Одно из них растопит ваше сердце и откроет перспективы гармоничных отношений.Рыбы, долго состоящие в отношениях, задумаются о браке. А семейные пары будут наслаждаться временем, проведенным вместе. Только Рыбам стоит быть менее ревнивыми, ведь эта черта изводит партнера.Во второй половине мая также важно подумать о себе – Рыбы слишком много от себя требуют, а объемы работы растут. Увеличивается и риск заработать хроническую усталость.Читайте также:Гороскоп: какие знаки зодиака могут вступить в брак в 2022 годуВосточный гороскоп для всех знаков — 2022: самый подробный прогнозЭти знаки зодиака добьются головокружительных успехов в карьере — гороскоп

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