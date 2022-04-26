https://uz.sputniknews.ru/20220426/goroskop-na-may--2022-chto-jdet-vsex-znakov-zodiaka-24225296.html
Гороскоп на май – 2022: что ждет все знаки зодиака
Гороскоп на май – 2022: что ждет все знаки зодиака
Май - 2022: кому звезды уготовили романтические знакомства, а кому - карьерные достижения?
2022-04-26T23:00+0500
2022-04-26T23:00+0500
2022-04-26T23:17+0500
это интересно
гороскоп
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Последний весенний месяц принесет удачу большинству знаков зодиака. Многих ждет важная встреча, которая резко изменит личную жизнь. Кого-то ждет подъем по карьерной лестнице. А кому-то май принесет период покоя и гармонии.ОвенВ первую неделю многим Овнам тяжело сохранять спокойствие – они устали за первые два месяца весны, их эмоциональный фон нестабилен. Поэтому они могут чуть что огорчаться – например, от неосторожно сказанного в их адрес слова или из-за того, что все идет немного не так, как они задумали.Однако это состояние пройдет, если Овны постараются расслабиться, быстро переключиться с раздражающего фактора на что-то другое – спорт, прогулку, сон или просто мысли о приятном. В общем, старайтесь максимально сглаживать углы.Также астрологи советуют быть осторожнее с теми, кто слишком сильно старается подружиться с вами. Возможно, эти люди просто преследуют свои корыстные цели.В остальном же май выдастся спокойным. Порадует общение с близкими – семейные Овны и представители знака, состоящие в отношениях, будут наслаждаться гармонией и взаимопониманием. А вот Овны, давно тяготящиеся токсичными отношениями, смогут разорвать их. Что касается одиночек, в конце мая некоторых из них ждет судьбоносная встреча.ТелецМай по традиции благоприятный месяц для Тельцов. Причем самой удачной окажется первая неделя. В этот период Тельцы поймут, что хотят изменить в жизни, случайно познакомятся с людьми, которые позже станут их союзниками.Вообще, месяц будет богатым на необычные встречи. Свободные Тельцы окунутся в романтические отношения, которые в будущем могут ознаменоваться свадьбой, а Тельцы, не находящиеся в поиске пары, обретут новых друзей. В семье при этом царит покой.Тельцам, состоящим в паре, стоит быть тактичнее – по характеру прямолинейные и честные, они могут ненароком обидеть партнера. А насчет остального можно не беспокоиться – вторая половина полностью доверяет и поддерживает вас.Единственное, что может подвести Тельцов, — здоровье. Задумайтесь об отдыхе, вы на грани выгорания.БлизнецыУдачный месяц – Близнецов ждут и подъем по карьерной лестнице, и перемены к лучшему в личных отношениях. Правда, последние произойдут небыстро, поэтому будьте готовы ждать и старайтесь не вспыхивать по мелочам – за конфликт потом придется извиняться именно вам.Свободные Близнецы должны чаще выходить в свет – именно там можно встретить человека, с которым вероятны крепкие, насыщенные позитивом отношения.Стоит быть внимательнее к здоровью – могут напомнить о себе хронические заболевания. Лучше не игнорировать их, ведь в скором времени Близнецам поручат долгосрочный интересный проект или вовсе новую работу.А в конце месяца даст знать о себе альтруизм Близнецов – кто-то попросит вас о помощи, и вы, конечно, не откажете, а звезды это отметят: ваша готовность поддержать других в любой ситуации воздастся вам же сторицей.РакМай – очень благоприятный месяц для карьеры. Можно обсуждать и приступать к новым проектам, можно назначать важные переговоры и находить верных союзников, можно рассчитывать на рост доходов и неожиданные финансовые поступления.Особенно везет творческим Ракам – их могут отправить в командировку, которая принесет немало приятных впечатлений.Однако у любой медали есть две стороны. Успехи на работе – безусловно, хорошо, но и о семье и любимых людях забывать не стоит. Хотите сохранить гармонию в отношениях? Старайтесь хоть полчаса проводить наедине с партнером, а лучше возьмите отпуск – накопившаяся к концу мая усталость может вылиться в настоящую депрессию.Свободные Раки могут закрутить роман в поездке, и главное здесь – сделать правильный выбор, потому что судьба может свести вас сразу с двумя интересными людьми. Причем один из них может не раскрыться как стабильный и порядочный партнер сразу, а другой, наоборот, вовсе не так идеален, как кажется.ЛевЛьвов ждет много перемен, и неудивительно: энергия в них бьет ключом. Многие Львы с энтузиазмом возьмутся за новые проекты, и никакие мелкие недоразумения, возникающие в ходе реализации, их не пугают. Наоборот, лишь мотивируют идти вперед.Однако будьте осторожнее – вы рискуете дать обещания, которые не сможете выполнить до конца месяца, поэтому не назначайте слишком сжатых сроков сдачи работы.Что касается личной жизни, Львам нужно стать более снисходительными к окружающим. Тогда холостые представители знака быстрее найдут общий язык с людьми, с которыми смогут построить долгие отношения.Семейным Львам же стоит перестать ревновать вторую половину по любому поводу. Беспокоиться не о чем, так что не стоит омрачать хорошие отношения.ДеваТо, что задумали представители знака Дева, не удастся воплотить в реальность сразу. Однако май отличное время, чтобы приобрести опыт, который поможет реализовать мечту.Кроме этого, не нужно бояться обращаться за помощью к близким – они могут помочь на деле или же дать хороший совет.В конце мая Дев ждут неожиданные успехи на работе. К слову, если Дева не состоит в отношениях, вполне вероятно, что ее ждет служебный роман.А вот представители знака, уже нашедшие вторую половину, могут отправиться вместе в отпуск или хотя бы на пикник – совместный досуг пойдет отношениям только на пользу.ВесыЧтобы достичь продвижения по службе, Весам стоит помнить – вам поможет способность замечать то, чего не видят другие. Именно эта черта характера станет источником новых идей.Первая неделя мая в принципе полезна с точки зрения заключения деловых контрактов и ведения переговоров.А вот с середины мая приоритетом для многих Весов станет любовь. Представители этого знака вдруг осознают, что захотят вывести отношения на новый уровень, кто-то даже задумается о браке. Все разногласия и преграды, мешавшие вам прежде, останутся в прошлом.Свободные Весы же поймут, что рядом с ними находится человек, который давно испытывает к ним симпатию. Решать вам.СкорпионНа работе Скорпионам нет равных, главное – не поддаваться на провокации, и тогда вас поощрит начальство. Кроме этого, вероятны командировки в другой город или за рубеж.При этом в поездке стоит быть осторожнее в сфере финансов – лучше не тратить слишком много и не совершать необдуманные покупки под действием эмоций. Позже вы захотите потратить деньги на другие вещи и можете пожалеть о напрасных тратах.Эмоциональные скачки могут сказаться и на сфере отношений. Скорпионам, состоящим в токсичных отношениях, правда, они пойдут только на пользу – вспылив в очередной раз, представители знака поймут, что хотят изменить личную жизнь.Семейные Скорпионы будут наслаждаться временем, проведенным со второй половиной, если не будут сами искать поводы для споров. А свободным Скорпионам фортуна улыбнется после 15 мая.СтрелецВ начале месяца Стрельцов ждет поступление доходов. Во многом на это может повлиять внезапное публичное выступление, поэтому постарайтесь быть максимально собранными и не бойтесь импровизировать.Могут обостриться хронические заболевания – лучше проверить состояние здоровья заранее, обратиться к врачу, начать пить витамины и увеличить физические нагрузки.Во второй половине месяца свободные Стрельцы могут завязать роман, который сначала будет выглядеть не совсем перспективно, однако не слушайте других. Единственное, чего стоит остерегаться – женатых людей, их внимание не принесет ничего, кроме проблем.Семейных Стрельцов же ждет счастливый, полный взаимопонимания месяц.КозерогДля карьеры удачны первые десять дней мая – Козероги смогут многому научиться, повысить квалификацию или успешно завершить проект. Кто-то добьется желаемых целей, а кто-то, наоборот, внезапно поменяет деловые приоритеты, поняв, что на самом деле мечтает о другой работе или должности.Это неожиданное открытие повлечет за собой либо переход на новое место работы, либо повышение.Что касается семьи, ей придется уделить немало времени во второй половине мая. Если отношения с партнером в последнее время складывались напряженно, вам удастся наладить их.Свободным Козерогам же не стоит удивляться, когда на горизонте появится человек из прошлого – если он свободен, то велик шанс, что в этот раз у вас получится построить здоровые отношения, а разногласия останутся в прошлом, ведь предыдущих ошибок вы оба уже не повторите.ВодолейВодолею в мае придется много трудиться. Многие представители знака почувствуют усталость, однако не переживайте – внезапно появятся и люди, которые станут вашими союзниками в решении проблем, и денежные поступления.Все меняется так быстро, что планировать что-то на долгосрочную перспективу просто бессмысленно. Самые фундаментальные перемены начнутся в середине мая. Свободных Водолеев ждут необычные знакомства.А семейные и состоящие в отношениях Водолеи вдруг поймут, что хотят больше времени проводить с близким человеком – и даже задумаются о смене работы. Да и вообще, Водолеи будут удивляться сами себе – настолько трепетными и заботливыми они станут в союзе. Звезды обещают: ваше внимание будет оценено по достоинству.РыбыОсобенно благоприятно для Рыб начало мая – в это время они смогут завершить несколько важных дел сразу и таким образом громко заявить о себе на работе.Личная сфера тоже радует – несмотря на занятость, партнер стремится поддержать вас. Свободные Рыбы же могут настроиться на полосу везения – их ждет много знакомств и череда свиданий. Одно из них растопит ваше сердце и откроет перспективы гармоничных отношений.Рыбы, долго состоящие в отношениях, задумаются о браке. А семейные пары будут наслаждаться временем, проведенным вместе. Только Рыбам стоит быть менее ревнивыми, ведь эта черта изводит партнера.Во второй половине мая также важно подумать о себе – Рыбы слишком много от себя требуют, а объемы работы растут. Увеличивается и риск заработать хроническую усталость.Читайте также:Гороскоп: какие знаки зодиака могут вступить в брак в 2022 годуВосточный гороскоп для всех знаков — 2022: самый подробный прогнозЭти знаки зодиака добьются головокружительных успехов в карьере — гороскоп
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гороскоп
Последний весенний месяц принесет удачу большинству знаков зодиака. Многих ждет важная встреча, которая резко изменит личную жизнь. Кого-то ждет подъем по карьерной лестнице. А кому-то май принесет период покоя и гармонии.
Овен
В первую неделю многим Овнам тяжело сохранять спокойствие – они устали за первые два месяца весны, их эмоциональный фон нестабилен. Поэтому они могут чуть что огорчаться – например, от неосторожно сказанного в их адрес слова или из-за того, что все идет немного не так, как они задумали.
Однако это состояние пройдет, если Овны постараются расслабиться, быстро переключиться с раздражающего фактора на что-то другое – спорт, прогулку, сон или просто мысли о приятном. В общем, старайтесь максимально сглаживать углы.
Также астрологи советуют быть осторожнее с теми, кто слишком сильно старается подружиться с вами. Возможно, эти люди просто преследуют свои корыстные цели.
В остальном же май выдастся спокойным. Порадует общение с близкими – семейные Овны и представители знака, состоящие в отношениях, будут наслаждаться гармонией и взаимопониманием. А вот Овны, давно тяготящиеся токсичными отношениями, смогут разорвать их. Что касается одиночек, в конце мая некоторых из них ждет судьбоносная встреча.
Телец
Май по традиции благоприятный месяц для Тельцов. Причем самой удачной окажется первая неделя. В этот период Тельцы поймут, что хотят изменить в жизни, случайно познакомятся с людьми, которые позже станут их союзниками.
Вообще, месяц будет богатым на необычные встречи. Свободные Тельцы окунутся в романтические отношения, которые в будущем могут ознаменоваться свадьбой, а Тельцы, не находящиеся в поиске пары, обретут новых друзей. В семье при этом царит покой.
Тельцам, состоящим в паре, стоит быть тактичнее – по характеру прямолинейные и честные, они могут ненароком обидеть партнера. А насчет остального можно не беспокоиться – вторая половина полностью доверяет и поддерживает вас.
Единственное, что может подвести Тельцов, — здоровье. Задумайтесь об отдыхе, вы на грани выгорания.
Близнецы
Удачный месяц – Близнецов ждут и подъем по карьерной лестнице, и перемены к лучшему в личных отношениях. Правда, последние произойдут небыстро, поэтому будьте готовы ждать и старайтесь не вспыхивать по мелочам – за конфликт потом придется извиняться именно вам.
Свободные Близнецы должны чаще выходить в свет – именно там можно встретить человека, с которым вероятны крепкие, насыщенные позитивом отношения.
Стоит быть внимательнее к здоровью – могут напомнить о себе хронические заболевания. Лучше не игнорировать их, ведь в скором времени Близнецам поручат долгосрочный интересный проект или вовсе новую работу.
А в конце месяца даст знать о себе альтруизм Близнецов – кто-то попросит вас о помощи, и вы, конечно, не откажете, а звезды это отметят: ваша готовность поддержать других в любой ситуации воздастся вам же сторицей.
Рак
Май – очень благоприятный месяц для карьеры. Можно обсуждать и приступать к новым проектам, можно назначать важные переговоры и находить верных союзников, можно рассчитывать на рост доходов и неожиданные финансовые поступления.
Особенно везет творческим Ракам – их могут отправить в командировку, которая принесет немало приятных впечатлений.
Однако у любой медали есть две стороны. Успехи на работе – безусловно, хорошо, но и о семье и любимых людях забывать не стоит. Хотите сохранить гармонию в отношениях? Старайтесь хоть полчаса проводить наедине с партнером, а лучше возьмите отпуск – накопившаяся к концу мая усталость может вылиться в настоящую депрессию.
Свободные Раки могут закрутить роман в поездке, и главное здесь – сделать правильный выбор, потому что судьба может свести вас сразу с двумя интересными людьми. Причем один из них может не раскрыться как стабильный и порядочный партнер сразу, а другой, наоборот, вовсе не так идеален, как кажется.
Лев
Львов ждет много перемен, и неудивительно: энергия в них бьет ключом. Многие Львы с энтузиазмом возьмутся за новые проекты, и никакие мелкие недоразумения, возникающие в ходе реализации, их не пугают. Наоборот, лишь мотивируют идти вперед.
Однако будьте осторожнее – вы рискуете дать обещания, которые не сможете выполнить до конца месяца, поэтому не назначайте слишком сжатых сроков сдачи работы.
Что касается личной жизни, Львам нужно стать более снисходительными к окружающим. Тогда холостые представители знака быстрее найдут общий язык с людьми, с которыми смогут построить долгие отношения.
Семейным Львам же стоит перестать ревновать вторую половину по любому поводу. Беспокоиться не о чем, так что не стоит омрачать хорошие отношения.
Дева
То, что задумали представители знака Дева, не удастся воплотить в реальность сразу. Однако май отличное время, чтобы приобрести опыт, который поможет реализовать мечту.
Кроме этого, не нужно бояться обращаться за помощью к близким – они могут помочь на деле или же дать хороший совет.
В конце мая Дев ждут неожиданные успехи на работе. К слову, если Дева не состоит в отношениях, вполне вероятно, что ее ждет служебный роман.
А вот представители знака, уже нашедшие вторую половину, могут отправиться вместе в отпуск или хотя бы на пикник – совместный досуг пойдет отношениям только на пользу.
Весы
Чтобы достичь продвижения по службе, Весам стоит помнить – вам поможет способность замечать то, чего не видят другие. Именно эта черта характера станет источником новых идей.
Первая неделя мая в принципе полезна с точки зрения заключения деловых контрактов и ведения переговоров.
А вот с середины мая приоритетом для многих Весов станет любовь. Представители этого знака вдруг осознают, что захотят вывести отношения на новый уровень, кто-то даже задумается о браке. Все разногласия и преграды, мешавшие вам прежде, останутся в прошлом.
Свободные Весы же поймут, что рядом с ними находится человек, который давно испытывает к ним симпатию. Решать вам.
Скорпион
На работе Скорпионам нет равных, главное – не поддаваться на провокации, и тогда вас поощрит начальство. Кроме этого, вероятны командировки в другой город или за рубеж.
При этом в поездке стоит быть осторожнее в сфере финансов – лучше не тратить слишком много и не совершать необдуманные покупки под действием эмоций. Позже вы захотите потратить деньги на другие вещи и можете пожалеть о напрасных тратах.
Эмоциональные скачки могут сказаться и на сфере отношений. Скорпионам, состоящим в токсичных отношениях, правда, они пойдут только на пользу – вспылив в очередной раз, представители знака поймут, что хотят изменить личную жизнь.
Семейные Скорпионы будут наслаждаться временем, проведенным со второй половиной, если не будут сами искать поводы для споров. А свободным Скорпионам фортуна улыбнется после 15 мая.
Стрелец
В начале месяца Стрельцов ждет поступление доходов. Во многом на это может повлиять внезапное публичное выступление, поэтому постарайтесь быть максимально собранными и не бойтесь импровизировать.
Могут обостриться хронические заболевания – лучше проверить состояние здоровья заранее, обратиться к врачу, начать пить витамины и увеличить физические нагрузки.
Во второй половине месяца свободные Стрельцы могут завязать роман, который сначала будет выглядеть не совсем перспективно, однако не слушайте других. Единственное, чего стоит остерегаться – женатых людей, их внимание не принесет ничего, кроме проблем.
Семейных Стрельцов же ждет счастливый, полный взаимопонимания месяц.
Козерог
Для карьеры удачны первые десять дней мая – Козероги смогут многому научиться, повысить квалификацию или успешно завершить проект. Кто-то добьется желаемых целей, а кто-то, наоборот, внезапно поменяет деловые приоритеты, поняв, что на самом деле мечтает о другой работе или должности.
Это неожиданное открытие повлечет за собой либо переход на новое место работы, либо повышение.
Что касается семьи, ей придется уделить немало времени во второй половине мая. Если отношения с партнером в последнее время складывались напряженно, вам удастся наладить их.
Свободным Козерогам же не стоит удивляться, когда на горизонте появится человек из прошлого – если он свободен, то велик шанс, что в этот раз у вас получится построить здоровые отношения, а разногласия останутся в прошлом, ведь предыдущих ошибок вы оба уже не повторите.
Водолей
Водолею в мае придется много трудиться. Многие представители знака почувствуют усталость, однако не переживайте – внезапно появятся и люди, которые станут вашими союзниками в решении проблем, и денежные поступления.
Все меняется так быстро, что планировать что-то на долгосрочную перспективу просто бессмысленно. Самые фундаментальные перемены начнутся в середине мая. Свободных Водолеев ждут необычные знакомства.
А семейные и состоящие в отношениях Водолеи вдруг поймут, что хотят больше времени проводить с близким человеком – и даже задумаются о смене работы. Да и вообще, Водолеи будут удивляться сами себе – настолько трепетными и заботливыми они станут в союзе. Звезды обещают: ваше внимание будет оценено по достоинству.
Рыбы
Особенно благоприятно для Рыб начало мая – в это время они смогут завершить несколько важных дел сразу и таким образом громко заявить о себе на работе.
Личная сфера тоже радует – несмотря на занятость, партнер стремится поддержать вас. Свободные Рыбы же могут настроиться на полосу везения – их ждет много знакомств и череда свиданий. Одно из них растопит ваше сердце и откроет перспективы гармоничных отношений.
Рыбы, долго состоящие в отношениях, задумаются о браке. А семейные пары будут наслаждаться временем, проведенным вместе. Только Рыбам стоит быть менее ревнивыми, ведь эта черта изводит партнера.
Во второй половине мая также важно подумать о себе – Рыбы слишком много от себя требуют, а объемы работы растут. Увеличивается и риск заработать хроническую усталость.