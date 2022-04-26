https://uz.sputniknews.ru/20220426/mirziyoev-vstretilsya-s-manturovym-itogi-peregovorov--foto-24206768.html

Мирзиёев встретился с Мантуровым: итоги переговоров — фото

Мирзиёев встретился с Мантуровым: итоги переговоров — фото

Накануне, выступая на открытии выставки "Иннопром-2022", Мантуров заявил о том, что интерес России к сотрудничеству с Узбекистаном с каждым годом лишь растет.

2022-04-26T09:41+0500

2022-04-26T09:41+0500

2022-04-26T09:41+0500

общество

шавкат мирзиёев

денис мантуров

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия рассчитывают увеличить объемы взаимного товарооборота. Об этом заявили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе переговоров. Встреча прошла накануне и была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.Российский министр принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", открывшейся в понедельник в Ташкенте.Стороны уделили особое внимание обсуждению совместных проектов в области машиностроения, металлургии, сельском хозяйстве, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслях.Выставка "Иннопром-2022" в этом случае выступает отличной площадкой для наращивания сотрудничества, подчеркнули Мирзиёев и Мантуров.Россия остается одним из крупнейших инвестиционных и внешнеторговых партнеров Узбекистана. Инвестиции российских компаний в экономику республики уже превысили $10 млрд. Сотрудничество Узбекистана и России активно выходит на регионы — фото >>В январе-марте 2022 года Россия сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.По официальным данным, торговый оборот между двумя странами в первом квартале увеличился в 1,46 раза — до 1,865 миллиарда долларов (14,2% в общей торговле Узбекистана).Накануне, выступая на открытии выставки "Иннопром-2022", Мантуров заявил о том, что интерес России к сотрудничеству с Узбекистаном с каждым годом лишь растет.Министр отметил, что данная выставка должна дать дополнительный импульс для новых контактов и проектов, поскольку региональное сотрудничество — это фундаментальная основа партнерства.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, денис мантуров