Мирзиёев встретился с Мантуровым: итоги переговоров — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Накануне, выступая на открытии выставки "Иннопром-2022", Мантуров заявил о том, что интерес России к сотрудничеству с Узбекистаном с каждым годом лишь растет.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия рассчитывают увеличить объемы взаимного товарооборота.
Об этом заявили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе переговоров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Встреча прошла накануне и была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.
Российский министр принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", открывшейся в понедельник в Ташкенте.
"В фокусе — увеличение объемов взаимного товарооборота, реализация инвестиционных программ и продвижение новых проектов локализации, кооперация регионов двух стран", — сообщили в пресс-службе Мирзиёева.
Стороны уделили особое внимание обсуждению совместных проектов в области машиностроения, металлургии, сельском хозяйстве, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслях.
Выставка "Иннопром-2022" в этом случае выступает отличной площадкой для наращивания сотрудничества, подчеркнули Мирзиёев и Мантуров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Россия остается одним из крупнейших инвестиционных и внешнеторговых партнеров Узбекистана. Инвестиции российских компаний в экономику республики уже превысили $10 млрд.
В январе-марте 2022 года Россия сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
По официальным данным, торговый оборот между двумя странами в первом квартале увеличился в 1,46 раза — до 1,865 миллиарда долларов (14,2% в общей торговле Узбекистана).
Накануне, выступая на открытии выставки "Иннопром-2022", Мантуров заявил о том, что интерес России к сотрудничеству с Узбекистаном с каждым годом лишь растет.
Министр отметил, что данная выставка должна дать дополнительный импульс для новых контактов и проектов, поскольку региональное сотрудничество — это фундаментальная основа партнерства.
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