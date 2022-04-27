https://uz.sputniknews.ru/20220427/aktsiya-georgievskaya-lentochka-2022-startovala-v-shtab-kvartire-mia-rossiya-segodnya-24250359.html

Акция "Георгиевская ленточка-2022" стартовала в штаб-квартире МИА "Россия сегодня"

Акция "Георгиевская ленточка-2022" стартовала в штаб-квартире МИА "Россия сегодня"

Все проходящие по Зубовскому бульвару москвичи и гости столицы смогли получить "георгиевскую ленточку", символ уважения к исторической памяти победителей.

2022-04-27T21:23+0500

2022-04-27T21:23+0500

2022-04-27T21:28+0500

россия

миа "россия сегодня"

георгиевская ленточка

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ТАШКЕНТ, 27 апр - Sputnik. Традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Именно здесь в 2005 году зародилось это ставшим народным движение. Все проходящие по Зубовскому бульвару москвичи и гости столицы смогли получить "георгиевскую ленточку", символ уважения к исторической памяти победителей.В свой 17-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию в акции присоединятся также страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. Адреса пунктов, где можно получить георгиевские ленточки в России и за рубежом, можно увидеть на сайте волонтерыпобеды.рф.К старту "Георгиевской ленточки-2022" была приурочена пресс-конференция в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. В ней приняли участи генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, лидер ВОД "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко и руководитель Фонда "Герои Отечества", Герой России Валерий Бурков (в настоящее время - насельник Ставропигиального Высоко-Петровского мужского монастыря, инок Киприан).Пресс-конференция объединила также представителей Донецка и Луганска – перед ее участниками и гостями очно выступили заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова и руководитель международного представительства ВОД "Волонтеры Победы" в ДНР Ирина Макаренко. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин смог принять участие в пресс-конференции в формате видеомоста.По его словам, все, кто в нынешнем году наденет георгиевскую ленту, будет делать это совершенно осознанно, в том числе и в знак солидарности с нынешними воинами-героями. "Это еще и знак солидарности с теми гражданами Украины, которые страдали долгие годы от террора со стороны ультранационалистов", - добавил Киселев."Георгиевская лента - это не просто вдохновляющий символ борьбы и источник силы, но ключевой компонент смысла жизни человека, принимающего систему ценностей, которые отстаивает Россия, подчеркнул Киселев. "Это важнейший элемент формирования новых граждан русского мира, новых поколений людей, которые и в будущем будут отстаивать ценности справедливости, примата духовности над потребительством", - сказал он.Читайте также: "Сад памяти" – в Узбекистане сохраняют память о ВОВ: видео

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миа "россия сегодня", георгиевская ленточка