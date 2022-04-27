https://uz.sputniknews.ru/20220427/rossiyskie-kompanii-mogut-kupit-dolyu-uzbekistanskix-proizvoditeley-udobreniy---manturov-24248542.html
Российские компании могут купить долю узбекистанских производителей удобрений - Мантуров
Российские компании могут купить долю узбекистанских производителей удобрений - Мантуров
Россия, Узбекистан и Казахстан ведут переговоры о совместном выпуске и поставке удобрений, заявил министр промышленности РФ.
2022-04-27T20:23+0500
2022-04-27T20:23+0500
2022-04-27T20:23+0500
россия
узбекистан
казахстан
минеральные удобрения
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 27 апр - Sputnik. Российские производители удобрений планируют купить долю в узбексистанских компаниях. Об этом заявил на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает корреспондент Sputnik.По словам министра, промышленные предприятия России, Узбекистана и Казахстана могут также договориться о трехстороннем сотрудничестве по производству фосфатных удобрений.Ранее на выставке он также заявлял о заинтересованности российского автопрома в закупке деталей в Узбекистане, а также о совместном производстве самолетов.Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" проходит с 25 по 27 апреля в конгрессно-выставочном комплексе НВК "Узэкспоцентр".Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В ходе "ИННОПРОМ 2022" на экспозиции экспортеров под названием Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.Российские компании и производители представят свою продукцию в разных категориях, включая "интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, а также различные платежные платформы.В ходе мероприятия российские производители встретятся с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений Узбекистана.Читайте также: "Узбекнефтегаз" продолжит закупать продукцию ТМК по ценам ниже мировых
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узбекистан, казахстан, минеральные удобрения, денис мантуров
Российские компании могут купить долю узбекистанских производителей удобрений - Мантуров
Россия, Узбекистан и Казахстан ведут переговоры о совместном выпуске и поставке удобрений, заявил министр промышленности РФ.
ТАШКЕНТ, 27 апр - Sputnik. Российские производители удобрений планируют купить долю в узбексистанских компаниях. Об этом заявил на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам министра, промышленные предприятия России, Узбекистана и Казахстана могут также договориться о трехстороннем сотрудничестве по производству фосфатных удобрений.
Ранее на выставке он также заявлял о заинтересованности российского автопрома в закупке деталей в Узбекистане, а также о совместном производстве самолетов.
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" проходит с 25 по 27 апреля в конгрессно-выставочном комплексе НВК "Узэкспоцентр".
Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
В ходе "ИННОПРОМ 2022" на экспозиции экспортеров под названием Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
Российские компании и производители представят свою продукцию в разных категориях, включая "интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, а также различные платежные платформы.
В ходе мероприятия российские производители встретятся с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений Узбекистана.