https://uz.sputniknews.ru/20220427/uzbekskim-nevestam-i-jenixam-pridetsya-sdavat-antirodstvennyy-analiz-24232750.html

Узбекским невестам и женихам придется сдавать "антиродственный" анализ

Узбекским невестам и женихам придется сдавать "антиродственный" анализ

Зачем он нужен и где будет проводиться, читайте в материале.

2022-04-27T11:37+0500

2022-04-27T11:37+0500

2022-04-27T11:37+0500

общество

невеста

жених

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. С 1 июля 2023 года в Узбекистане начнут проводить молекулярно-генетическое тестирование лиц, вступающих в брак. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента.При этом тест нужно сдавать за свой счет. Его будут проводить в Республиканском центре репродуктивного здоровья населения и его региональных центрах в Ташкенте, Каракалпакстане и областях.Данные о возлюбленных, у которых подтвердили наличие генной наследственности спинальной мышечной атрофии, внесут в Единый национальный регистр.До 1 июля профильные ведомства должны будут разработать алгоритм проведения теста, а также лабораторного обследования биоматериала, взятого у беременных женщин для молекулярно-генетической диагностики.Ранее Министерство юстиции предложило отменить месячное ожидание даты регистрации брака. Как считают в ведомстве, данная мера позволит устранить бюрократические барьеры в структурах здравоохранения и в ЗАГСе.Читайте также:

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невеста, жених