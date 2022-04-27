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https://uz.sputniknews.ru/20220427/uzbekskim-nevestam-i-jenixam-pridetsya-sdavat-antirodstvennyy-analiz-24232750.html
Узбекским невестам и женихам придется сдавать "антиродственный" анализ
Узбекским невестам и женихам придется сдавать "антиродственный" анализ
Зачем он нужен и где будет проводиться, читайте в материале.
2022-04-27T11:37+0500
2022-04-27T11:37+0500
общество
невеста
жених
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. С 1 июля 2023 года в Узбекистане начнут проводить молекулярно-генетическое тестирование лиц, вступающих в брак. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента.При этом тест нужно сдавать за свой счет. Его будут проводить в Республиканском центре репродуктивного здоровья населения и его региональных центрах в Ташкенте, Каракалпакстане и областях.Данные о возлюбленных, у которых подтвердили наличие генной наследственности спинальной мышечной атрофии, внесут в Единый национальный регистр.До 1 июля профильные ведомства должны будут разработать алгоритм проведения теста, а также лабораторного обследования биоматериала, взятого у беременных женщин для молекулярно-генетической диагностики.Ранее Министерство юстиции предложило отменить месячное ожидание даты регистрации брака. Как считают в ведомстве, данная мера позволит устранить бюрократические барьеры в структурах здравоохранения и в ЗАГСе.Читайте также:
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невеста, жених

Узбекским невестам и женихам придется сдавать "антиродственный" анализ

11:37 27.04.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБукет в руках невесты на свадьбе
Букет в руках невесты на свадьбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Зачем он нужен и где будет проводиться, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. С 1 июля 2023 года в Узбекистане начнут проводить молекулярно-генетическое тестирование лиц, вступающих в брак.
Об этом говорится в соответствующем постановлении президента.
При этом тест нужно сдавать за свой счет. Его будут проводить в Республиканском центре репродуктивного здоровья населения и его региональных центрах в Ташкенте, Каракалпакстане и областях.
Что это такое?

Молекулярно-генетическая диагностика — это метод обследования организма, позволяющий точно и быстро выявить вирусы и инфекции, мутации генов, вызывающих патологию, оценить риски наследственных и иных заболеваний.

Цель молекулярно-генетического исследования — выявить или исключить наличие патологических изменений в геноме человека, предупредить передачи генетических заболеваний по наследству и сохранить здоровье человека.

Данные о возлюбленных, у которых подтвердили наличие генной наследственности спинальной мышечной атрофии, внесут в Единый национальный регистр.
До 1 июля профильные ведомства должны будут разработать алгоритм проведения теста, а также лабораторного обследования биоматериала, взятого у беременных женщин для молекулярно-генетической диагностики.
Ранее Министерство юстиции предложило отменить месячное ожидание даты регистрации брака. Как считают в ведомстве, данная мера позволит устранить бюрократические барьеры в структурах здравоохранения и в ЗАГСе.
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