https://uz.sputniknews.ru/20220427/v-gulistane-obnovili-raspisanie-dvijeniya-avtobusov-24236549.html

В Гулистане обновили расписание движения автобусов

В Гулистане обновили расписание движения автобусов

Подробнее о том, как добраться из Гулистана до соседних городов Узбекистана, читайте в материале.

2022-04-27T12:44+0500

2022-04-27T12:44+0500

2022-04-27T12:44+0500

общество

автобусы

гулистан

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Гулистане обновили график движения автобусов:Доехать можно в том числе на маршрутке:Ранее маршрут движения некоторых автобусов поменяли в Ташкенте.Читайте также:

гулистан

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автобусы, гулистан