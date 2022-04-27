В Гулистане обновили расписание движения автобусов
Подробнее о ценах и доступных маршрутах читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Гулистане обновили график движения автобусов:
Гулистан — Гагарин: 6.00. Один билет обойдется в шесть тысяч сумов;
Пахтаабад — Ташкент: 7.00, 7.30. Билет стоит 20 тысяч сумов, из Гулистана — 12 тысяч сумов;
Баяут — Ташкент: 7.00. Стоимость билета — 20 тысяч сумов, из Гулистана — 12 тысяч сумов;
Гулистан — Баландчакир: 12.00. Билет обойдется в 12 тысяч сумов.
Доехать можно в том числе на маршрутке:
Гулистан — Ташкент: 8.00. Стоимость — 15 тысяч сумов.
Янгиер — Ташкент: 7.30. Поездка обойдется в 18 тысяч сумов, а если садиться в Гулистане — 15 тысяч сумов.
Ранее маршрут движения некоторых автобусов поменяли в Ташкенте.
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