https://uz.sputniknews.ru/20220428/andijanskuyu-oblast-potryaslo-zemletryasenie-24252136.html
Андижанскую область "потрясло" землетрясение
Андижанскую область "потрясло" землетрясение
Где был эпицентр подземных толчков и какие районы они затронули, читайте в материале.
2022-04-28T08:42+0500
2022-04-28T08:42+0500
2022-04-28T08:42+0500
общество
андижанская область
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Эпицентром землетрясения стал Ханабадский район Андижанской области. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Движения земной коры были зафиксированы в 03.28 по ташкентскому времени.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 327 км в юго-восточном направлении.Подземные толчки ощутили жители Ханабадского района — 4 балла, Кургантепинского — 3 балла, Джалакудукского — 2 балла и Ходжаабадкого — 2 балла.Накануне cиноптики объявили о селевой опасности в трех областях Ферганской долины: Андижанской, Наманганской и Ферганской.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики.Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
андижанская область
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андижанская область, землетрясение
Андижанскую область "потрясло" землетрясение
Где был эпицентр подземных толчков и какие районы они затронули, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Эпицентром землетрясения стал Ханабадский район Андижанской области. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Движения земной коры были зафиксированы в 03.28 по ташкентскому времени.
"Координаты землетрясения: 40,79 градусов северной широты; 73,06 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина 15 км" — уточняет ведомство.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 327 км в юго-восточном направлении.
Подземные толчки ощутили жители Ханабадского района — 4 балла, Кургантепинского — 3 балла, Джалакудукского — 2 балла и Ходжаабадкого — 2 балла.
Накануне cиноптики объявили
о селевой опасности в трех областях Ферганской долины: Андижанской, Наманганской и Ферганской.
Ранее ученые из Узбекистана разработали
сейсмологический атлас республики.
Также власти страны недавно приняли
закон о сейсмобезопасности.