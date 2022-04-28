https://uz.sputniknews.ru/20220428/andijanskuyu-oblast-potryaslo-zemletryasenie-24252136.html

Андижанскую область "потрясло" землетрясение

Андижанскую область "потрясло" землетрясение

Где был эпицентр подземных толчков и какие районы они затронули, читайте в материале.

2022-04-28T08:42+0500

2022-04-28T08:42+0500

2022-04-28T08:42+0500

общество

андижанская область

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/11/21388713_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_c499ad129882251ce869dc180ab65391.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Эпицентром землетрясения стал Ханабадский район Андижанской области. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Движения земной коры были зафиксированы в 03.28 по ташкентскому времени.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 327 км в юго-восточном направлении.Подземные толчки ощутили жители Ханабадского района — 4 балла, Кургантепинского — 3 балла, Джалакудукского — 2 балла и Ходжаабадкого — 2 балла.Накануне cиноптики объявили о селевой опасности в трех областях Ферганской долины: Андижанской, Наманганской и Ферганской.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики.Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.

андижанская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

андижанская область, землетрясение