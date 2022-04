https://uz.sputniknews.ru/20220428/moya-krovat--tvoya-krovat-kak-zapad-prinimaet-ukrainskix-bejentsev-24263649.html

"Моя кровать — твоя кровать": как Запад принимает украинских беженцев

Украинские беженцы становятся огромной проблемой для многих стран.

На прошлой неделе их количество перевалило символический рубеж в пять миллионов человек, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.Несмотря на замедление роста, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас прогнозирует, что общее количество украинских граждан, которые покинут родину, составит 8,3 миллиона. Возможно, это еще оптимистический сценарий.Для многих государств такой невероятный наплыв беженцев стал неподъемной ношей, некоторые жалуются, что не просто достигли предела возможностей, но и превысили их. Особенно это касается Польши, в столице которой украинцы уже увеличили население почти на 20%.Любопытнее всего, что те державы, которые вносят самый большой вклад в подзуживание к войне и больше всех требуют "воевать до последнего украинца", пускаются во все тяжкие, чтобы не допускать граждан Украины на свою территорию или же ограничить их въезд до предела. В первую очередь речь о США и Великобритании.К примеру, Лондон очень долго сопротивлялся приему украинских беженцев, а затем был вынужден одобрить схему "Дома для Украины", которая предусматривала наличие спонсоров, готовых принимать гостей в обмен на 350 фунтов правительственной субсидии. Однако на днях газета The Observer, пообщавшись с теми, кто занимается реализацией данной схемы, выявила, что правительство сознательно делает все для ее срыва и сдерживания количества приезжающих украинцев.Таким нехитрым способом Лондон отчитывается в своей озабоченности судьбой украинцев, показывая: смотрите, выдано более 40 тысяч виз для них. Одновременно сохраняется верность завету Бориса Джонсона "Украина должна сражаться до последней капли крови". Поэтому в Британию на данный момент прибыло всего 6600 украинцев.Но еще более серьезные ограничения для въезда беженцев с Украины существуют в США, которые так активно подбрасывают дровишек в огонь военного конфликта там, но сами не горят желанием видеть украинцев у себя. Несмотря на то что президент Джо Байден изначально заявил о готовности принять до 100 тысяч беженцев, вплоть до середины апреля Америка оставалась абсолютным антилидером в этом вопросе, приняв всего 12 человек. Это не опечатка, именно 12! Не тысяч, не миллионов, а 12 (двенадцать) человек! И это несмотря на то, что на границе Мексики и США уже даже возник палаточный городок с украинскими беженцами, поверившими Байдену. Оказалось, что президент США гораздо больше радуется украинцам на польской территории, чем на своей.США в рабстве у Украины - американские СМИ >>И лишь на прошлой неделе, поняв, что столь мизерное число виз для беженцев выглядит совсем уж смехотворно на фоне постоянных заверений в любви к Украине, Байден торжественно объявил о том, что вводит отдельную программу для приема украинцев. Не поверите, но она фактически копирует ту самую мошенническую британскую схему, которую так критикует The Observer. То есть для въезда в США украинец тоже должен иметь спонсора из числа американских граждан или неправительственных организаций. От британской схемы это отличается лишь тем, что Вашингтон не удосужился выделить даже те жалкие деньги, которые Лондон обещает за прием беженцев в качестве компенсаций затрат.Новая программа Байдена стартовала лишь на этой неделе, а потому пока сложно оценить, как она будет работать на практике. Несмотря на беспрецедентную поддержку в обществе (78%) идеи приема украинских беженцев, даже лояльные демократам газеты выражают свой скепсис по поводу данной программы и, кстати, указывают на то, что реально подать заявление на участие в ней могут лишь 67 тысяч украинцев, а не сто, как обещает Белый дом. Причем мы уже видим, как идея "спонсорства" относительно украинских беженцев приводит к скандалам и ставит последних в ситуацию полной зависимости, подвергая их риску эксплуатации и, по сути, сексуального рабства (а едут-то в основном женщины).Так, репортерша британской The Times недавно провела эксперимент, выдав себя за украинскую беженку на онлайн-платформах по поиску таких спонсоров. И наткнулась на предложения пожилых британских мужчин разделить их постель в обмен на предоставление жилища. За два дня она получила 75 предложений помощи, 41 из которых было от одиноких мужчин и содержало недвусмысленные намеки на те услуги, которые мнимая украинка должна была оказывать взамен.И эта проблема касается не только Британии. В Германии даже снят сатирический ролик, в котором пожилой немец ищет "молодую стройную украинку" и, когда находит, радостно сообщает ей: "Мой дом — твой дом, моя кровать — твоя кровать".То же расследование The Times выявило, что предложения приема беженцев часто исходят от людей, позарившихся на 350 фунтов правительственной субсидии и не имеющих возможности содержать гостей. Что уже порождает массу проблем и рисков для украинцев. Так, некая 36-летняя Ольга на днях была выброшена из "гостеприимного" дома в Брайтоне, оказавшись на улице. Жители Германии начали массово запасаться дровами >>Принимающая сторона не оценила, на какую сумму увеличатся ее затраты по воде и отоплению при появлении гостьи (а уж наши люди не представляют уровень экономии в Европе). В итоге с Ольги для покрытия этих расходов потребовали 50 фунтов в неделю, которых у нее не было.Киевлянка Кристина Сиволап, попав в канадский Ванкувер, узнала, что обязана сдать обычный медицинский тест. Наивно полагая, что для беженцев обязательные процедуры бесплатны, она получила счет на 400 долларов, который не может оплатить. Даже в богатой Швейцарии украинские беженцы выясняют, что принимающая их сторона не имеет средств содержать гостей. В итоге они выстраиваются в очереди в благотворительные фонды, чтобы прокормить своих детей. И таких печальных историй огромное множество.Украинцы, прибывающие в Европу и Америку, практически сразу сталкиваются с суровыми реалиями, вдруг осознавая, что западные государства поддерживают их, лишь когда они воюют против русских или же служат живым щитом для нацистов. Это для России украинцы свои люди, говорящие на том же языке, понимающие наши обычаи, посещающие такие же церкви, цитирующие те же литературные произведения или классические советские фильмы, поющие те же песни. Тем поразительнее наблюдать крики западных пропагандистов о том, что Россия якобы "насильственно депортирует тысячи украинцев". А это вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским повторяют множество западных СМИ, рассказывающих небылицы о том, что несчастных людей увозят в Россию чуть ли не под угрозой расстрелов. Некоторые договорились до того, что Москва насильственно увозит украинцев в Сибирь и за Полярный круг. Причем они выдают за "сенсацию" абсолютно добровольную государственную программу возвращения соотечественников в Россию, которая действует с 2006 года и которой за это время воспользовались до миллиона человек, в том числе граждан Украины. Представляете, какой колоссальный труд проделали британские журналисты, найдя эту программу на открытых правительственных ресурсах России и представив ее в качестве своего "эксклюзива".Правда, в этом хоре дутых "сенсаций" о чуть ли не новом периоде "сталинских депортаций народов" случаются серьезные сбои. Просто одно дело, когда о них пишут из Лондона или, в лучшем случае, из Львова. И совсем другое — когда западные репортеры непосредственно общаются с украинскими беженцами в России. Украинские беженцы становятся новыми рабами Европы >>Например, голландская журналистка крайне антироссийской газеты NRC специально поехала в Муромцево Владимирской области, где лично поговорила с обитателями приемного центра для граждан Украины. И вдруг выяснила, что все они очень довольны тем, что оказались в России, что они "пророссийские" и благодарят чеченских бойцов, которые спасли их от нацистов "Азова".Можете себе представить шок европейской публики от таких публикаций после всего, что она услышала о "зверствах русских" и "насильственных депортациях". Газета даже вынуждена была снабдить свою статью специальным пояснением: "Визит NRC в центр для беженцев в Муромцево был неожиданным и ни с кем не координировался, люди говорили свободно и без запугивания. По нашей просьбе они делились фотографиями и дополнительной информацией в подтверждение своей истории". Ну да, конечно, жители Мариуполя, рассказывающие о зверствах "Азова" и спасении их чеченцами, гораздо менее осведомлены о событиях на Украине, чем антироссийские пропагандисты в Нидерландах, Великобритании или США. Иначе ведь никак не пояснить западному читателю их благодарность России. Как не пояснить разницу в отношении к украинским беженцам у нас, считающих их своими, и на Западе, где хотят лишь одного — войны с Россией до последнего украинца.

