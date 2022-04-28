https://uz.sputniknews.ru/20220428/utair-zapuskaet-dva-novyx-reysa-v-uzbekistan-24262770.html

Utair запускает два новых рейса в Узбекистан

Utair запускает два новых рейса в Узбекистан

На летний период самолеты авиакомпании будут летать в Ташкент из еще двух российских городов

2022-04-28T15:27+0500

2022-04-28T15:27+0500

2022-04-28T15:28+0500

общество

авиакомпания

рейсы

тюмень

сургут

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Российская авиакомпания Utrair на весенне-летний период запускает два новых рейса в Ташкент – из Тюмени и Сургута, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Сейчас самолеты авиакомпании ежедневно летают в Ташкент из Москвы. Рейсы из Тюмени стартуют 28 апреля, из Сургута – с 5 мая, билеты уже можно приобрести на сайте, подчеркнули в пресс-службе.Из Сургута и Тюмени самолеты будут Летать в Узбекистан один раз в неделю, по четвергам по расписанию:Ранее авиакомпания "Россия" анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч. А Uzbekistan Airways запустила дополнительные рейсы в Минеральные воды.Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздничные дни

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авиакомпания, рейсы, тюмень, сургут