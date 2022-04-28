https://uz.sputniknews.ru/20220428/utair-zapuskaet-dva-novyx-reysa-v-uzbekistan-24262770.html
Utair запускает два новых рейса в Узбекистан
Utair запускает два новых рейса в Узбекистан
На летний период самолеты авиакомпании будут летать в Ташкент из еще двух российских городов
2022-04-28T15:27+0500
2022-04-28T15:27+0500
2022-04-28T15:28+0500
общество
авиакомпания
рейсы
тюмень
сургут
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Российская авиакомпания Utrair на весенне-летний период запускает два новых рейса в Ташкент – из Тюмени и Сургута, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Сейчас самолеты авиакомпании ежедневно летают в Ташкент из Москвы. Рейсы из Тюмени стартуют 28 апреля, из Сургута – с 5 мая, билеты уже можно приобрести на сайте, подчеркнули в пресс-службе.Из Сургута и Тюмени самолеты будут Летать в Узбекистан один раз в неделю, по четвергам по расписанию:Ранее авиакомпания "Россия" анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч. А Uzbekistan Airways запустила дополнительные рейсы в Минеральные воды.Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздничные дни
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авиакомпания, рейсы, тюмень, сургут
Utair запускает два новых рейса в Узбекистан
15:27 28.04.2022 (обновлено: 15:28 28.04.2022)
На летний период самолеты авиакомпании будут летать в Ташкент из еще двух российских городов
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik
. Российская авиакомпания Utrair на весенне-летний период запускает два новых рейса в Ташкент – из Тюмени и Сургута, сообщает пресс-служба
авиаперевозчика.
Сейчас самолеты авиакомпании ежедневно летают в Ташкент из Москвы. Рейсы из Тюмени стартуют 28 апреля, из Сургута – с 5 мая, билеты уже можно приобрести на сайте, подчеркнули в пресс-службе.
"Мы планомерно расширяем программу прямых перелетов из региональных городов за рубеж… Для удобства пассажиров частота полетов по популярным маршрутам может быть увеличена", — отметил президент авиакомпании Олег Семенов.
Из Сургута и Тюмени самолеты будут Летать в Узбекистан один раз в неделю, по четвергам по расписанию:
Сургут-Ташкент в 7.20, Ташкент-Сургут в 12.00 по местному времени
Тюмень-Ташкент в 11.35, Ташкент-Тюмень в 15.50 по местному времени.
Ранее авиакомпания "Россия
" анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч. А Uzbekistan Airways
запустила дополнительные рейсы в Минеральные воды.