https://uz.sputniknews.ru/20220428/v-tashkentskom-zooparke-organizovali-svidanie-medvedyu-zuzu--foto-24254847.html
В Ташкентском зоопарке организовали свидание медведю Зузу — фото
В Ташкентском зоопарке организовали свидание медведю Зузу — фото
В зоопарке стараются всячески поддержать Зузу. Напомним: в конце января к нему в вольер на глазах у посетителей перекинули девочку. Сделала это мать ребенка.
2022-04-28T11:56+0500
2022-04-28T11:56+0500
2022-04-28T11:56+0500
общество
свидание
медведь
ташкентский зоопарк
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкентском зоопарке организовали свидание медведям Зузу и Маше.Звери пообнимались, принюхались и познакомились поближе. Администрация зоопарка поделилась в своем Telegram кадрами встречи двух хищников.В столичном зоопарке стараются всячески поддержать медведя Зузу. Напомним, что в конце января к нему в вольер на глазах у посетителей перекинули девочку. Сделала это мать ребенка.К счастью, зверь не атаковал малышку. Однако она получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.К настоящему моменту, ребенка уже выписали из больницы. Мать признали психически больной. Читайте также:
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свидание, медведь, ташкентский зоопарк
В Ташкентском зоопарке организовали свидание медведю Зузу — фото
Кавказкий медведь Зузу приехал в Ташкент из зоопарка города Баку, куда он попал еще совсем маленьким медвежонком.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкентском зоопарке организовали свидание медведям Зузу и Маше.
Звери пообнимались, принюхались и познакомились поближе. Администрация зоопарка поделилась в своем Telegram кадрами встречи двух хищников.
В столичном зоопарке стараются всячески поддержать медведя Зузу. Напомним, что в конце января к нему в вольер на глазах у посетителей перекинули девочку. Сделала это мать ребенка.
К счастью, зверь не атаковал малышку. Однако она получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.
К настоящему моменту, ребенка уже выписали из больницы. Мать признали
психически больной.