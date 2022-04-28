https://uz.sputniknews.ru/20220428/v-tashkentskom-zooparke-organizovali-svidanie-medvedyu-zuzu--foto-24254847.html

В Ташкентском зоопарке организовали свидание медведю Зузу — фото

В Ташкентском зоопарке организовали свидание медведю Зузу — фото

В зоопарке стараются всячески поддержать Зузу. Напомним: в конце января к нему в вольер на глазах у посетителей перекинули девочку. Сделала это мать ребенка.

2022-04-28T11:56+0500

2022-04-28T11:56+0500

2022-04-28T11:56+0500

общество

свидание

медведь

ташкентский зоопарк

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Ташкентском зоопарке организовали свидание медведям Зузу и Маше.Звери пообнимались, принюхались и познакомились поближе. Администрация зоопарка поделилась в своем Telegram кадрами встречи двух хищников.В столичном зоопарке стараются всячески поддержать медведя Зузу. Напомним, что в конце января к нему в вольер на глазах у посетителей перекинули девочку. Сделала это мать ребенка.К счастью, зверь не атаковал малышку. Однако она получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.К настоящему моменту, ребенка уже выписали из больницы. Мать признали психически больной. Читайте также:

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свидание, медведь, ташкентский зоопарк