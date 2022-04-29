https://uz.sputniknews.ru/20220429/germaniya-vengriya-i-slovakiya-gotovy-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyax--ft-24273173.html

Германия, Венгрия и Словакия готовы платить за российский газ в рублях — FT

Германия, Венгрия и Словакия готовы платить за российский газ в рублях — FT

Страны планируют открыть рублевые счета в Газпромбанке, сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.

2022-04-29T11:22+0500

2022-04-29T11:22+0500

2022-04-29T11:22+0500

в мире

германия

венгрия

словакия

газ

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/04/22074470_0:126:2508:1537_1920x0_80_0_0_619ec483cfea8905949a33dfc7d83090.jpg

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Энергетические компании в Германии, Австрии, Венгрии и Словакии планируют открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии, чтобы удовлетворить российское требование о платежах в рублях.Об этом в четверг написала газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Ранее Bloomberg писал, что 10 европейских компаний уже открыли специальные счета в Газпромбанке, а четыре оплатили поставки газа в рублях.Такой расклад, как отмечает Forbes, может подорвать единство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила о "четкой позиции" Евросоюза по рублевому газу.По ее словам, европейские энергетические компании, которые согласятся с требованием Москвы, нарушат антироссийские санкции.Между тем не все страны Европы согласны с такой позицией. Так, например, президент Молдовы Майя Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу. Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа >>"Газпром" отменил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях >>

германия

венгрия

словакия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

германия, венгрия, словакия, газ, рубль