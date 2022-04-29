https://uz.sputniknews.ru/20220429/glava-bashkortostana-posetit-uzbekistan-24287920.html

Глава Башкортостана посетит Узбекистан

Глава Башкортостана посетит Узбекистан

Главная цель визита – открытие представительства российского региона в Ташкенте.

2022-04-29T18:32+0500

2022-04-29T18:32+0500

2022-04-29T18:32+0500

общество

узбекистан

башкортостан

визит

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ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Узбекистан с рабочим визитом приедет делегация Республики Башкортостан под руководством главы региона Радия Хабирова. Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, визит запланирован на 17-19 мая этого года.В состав делегации также войдут представители основных отраслевых структур и министерств региона.Помимо этого, прибудет деловая делегация, в которую войдут более 50 крупных, средних и малых предприятий Башкортостана.В рамках визита пройдут встречи с руководством Узбекистана, а также с представителями различных ведомств и ассоциаций. Гости проведут большую презентацию экспортного и инвестиционного потенциала Башкортостана и посетят Нукус и Самарканд.Ранее министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов рассказал корреспонденту Sputnik , что сотрудничество с Узбекистаном вошло в антикризисный пакет мер Башкортостана.На днях в Узбекистане побывали делегации сразу нескольких российских регионов. В рамках выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" с узбекскими коллегами встречались представители Омской, Нижегородской, Ульяновской областей. В эти же дни делегация Свердловской области побывала в Фергане.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: В Ташкенте пройдет встреча министров спорта ШОС

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, башкортостан, визит