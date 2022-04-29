https://uz.sputniknews.ru/20220429/glava-bashkortostana-posetit-uzbekistan-24287920.html
Глава Башкортостана посетит Узбекистан
Глава Башкортостана посетит Узбекистан
Главная цель визита – открытие представительства российского региона в Ташкенте.
2022-04-29T18:32+0500
2022-04-29T18:32+0500
2022-04-29T18:32+0500
общество
узбекистан
башкортостан
визит
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ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. В Узбекистан с рабочим визитом приедет делегация Республики Башкортостан под руководством главы региона Радия Хабирова. Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, визит запланирован на 17-19 мая этого года.В состав делегации также войдут представители основных отраслевых структур и министерств региона.Помимо этого, прибудет деловая делегация, в которую войдут более 50 крупных, средних и малых предприятий Башкортостана.В рамках визита пройдут встречи с руководством Узбекистана, а также с представителями различных ведомств и ассоциаций. Гости проведут большую презентацию экспортного и инвестиционного потенциала Башкортостана и посетят Нукус и Самарканд.Ранее министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов рассказал корреспонденту Sputnik , что сотрудничество с Узбекистаном вошло в антикризисный пакет мер Башкортостана.На днях в Узбекистане побывали делегации сразу нескольких российских регионов. В рамках выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" с узбекскими коллегами встречались представители Омской, Нижегородской, Ульяновской областей. В эти же дни делегация Свердловской области побывала в Фергане.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также: В Ташкенте пройдет встреча министров спорта ШОС
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узбекистан, башкортостан, визит
Глава Башкортостана посетит Узбекистан
Главная цель визита – открытие представительства российского региона в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik
. В Узбекистан с рабочим визитом приедет делегация Республики Башкортостан под руководством главы региона Радия Хабирова. Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
, визит запланирован на 17-19 мая этого года.
В состав делегации также войдут представители основных отраслевых структур и министерств региона.
Помимо этого, прибудет деловая делегация, в которую войдут более 50 крупных, средних и малых предприятий Башкортостана.
В рамках визита пройдут встречи с руководством Узбекистана, а также с представителями различных ведомств и ассоциаций.
Гости проведут большую презентацию экспортного и инвестиционного потенциала Башкортостана и посетят Нукус и Самарканд.
Ранее министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов рассказал корреспонденту Sputnik , что сотрудничество с Узбекистаном вошло в антикризисный пакет мер Башкортостана.
"В нем сотрудничеству с Узбекистаном уделено особое внимание — от открытия представительства, до решения всех логистических цепочек, в том числе приобретение своего парка рефрижераторных вагонов, для того чтобы выстраивать железнодорожные перевозки в обход всех барьеров", — сказал Муратов.
На днях в Узбекистане побывали делегации сразу нескольких российских регионов. В рамках выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" с узбекскими коллегами встречались
представители Омской, Нижегородской, Ульяновской областей. В эти же дни делегация Свердловской области побывала
в Фергане.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.