https://uz.sputniknews.ru/20220429/torgovyy-bum-v-uzbekistane-nabiraet-oboroty-24271744.html

Торговый бум в Узбекистане набирает обороты

Торговый бум в Узбекистане набирает обороты

С начала года в стране открыли 8 401 предприятий и организаций в сфере торговли.

2022-04-29T09:22+0500

2022-04-29T09:22+0500

2022-04-29T10:16+0500

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане в январе-марте количество вновь созданных предприятий и организаций в сфере торговли выросло в 2,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.По данным ведомства, эти показатели выше аналогичного периода 2018 года.В 2018-м было открыто 3 070 предприятий и организаций в сфере торговли, в 2019-м — 13 619, в 2020-м — 9 320, в 2021-м — 9 095 и в 2022-м — 8 401.Общее количество вновь созданных предприятий и организаций в сфере торговли начиная с 2018 года на конец марта 2022-го достигло 43 505.Весь год представители малого и среднего бизнеса были настроены оптимистично: в среднем 77% ожидали улучшения общего состояния бизнеса в ближайшем будущем.Одним из основных партнеров Узбекистана по бизнесу является Россия. В 2021-м страна стала ведущей страной по вложениям в Узбекистан — $2,1 млрд. А за 11 месяцев прошлого года товарооборот стран вырос почти на 12% и составил около $6 млрд.Как поменялось качество торговых отношений Москвы и Ташкента за последние пять лет и что из узбекистанской продукции может появиться на российском рынке? На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил гендиректор Международного агентства продвижения экспорта Юрий Шурыгин.Читайте также:Почему оптовый хаб в Джизаке — "торговый козырь" Узбекистана и России: видео >>

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