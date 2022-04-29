https://uz.sputniknews.ru/20220429/uzbekistan-airways-vvodit-11-dopolnitelnyx-aviareysov-na-prazdniki-24280453.html
Uzbekistan Airways вводит 11 дополнительных авиарейсов на праздники
Uzbekistan Airways вводит 11 дополнительных авиарейсов на праздники
Внутренние перелеты совершат в пять городов страны.
2022-04-29T13:41+0500
2022-04-29T13:41+0500
2022-04-29T15:32+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
праздник
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит 11 дополнительных авиарейсов в Термез, Нукус, Бухару, Ургенч и Андижан.Самолеты будут летать чаще со 2 по 5 мая в период праздника Рамадан хайит, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы запланированы из Ташкента: Напомним, что в честь праздника в авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о скидке 50% на все внутренние рейсы.Как уточнили в авиакомпании корреспонденту Sputnik, скидка действует только на рейсы в праздничные дни, со 2 по 4 мая. На рейсы 5 мая скидка не распространяется.Ранее авиакомпания "Россия" анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч. А Uzbekistan Airways запустила дополнительные рейсы в Минеральные воды.Читайте также:
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авиакомпания uzbekistan airways, праздник
Uzbekistan Airways вводит 11 дополнительных авиарейсов на праздники
13:41 29.04.2022 (обновлено: 15:32 29.04.2022)
Внутренние перелеты совершат в пять городов страны.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит 11 дополнительных авиарейсов в Термез, Нукус, Бухару, Ургенч и Андижан.
Самолеты будут летать чаще со 2 по 5 мая в период праздника Рамадан хайит, сообщает
пресс-служба авиаперевозчика.
Рейсы запланированы из Ташкента:
2 мая — в Термез и Нукус;
3 мая — в Андижан, Бухару и Ургенч;
4 мая — в Термез, Ургенч и Андижан;
5 мая — в Андижан, Термез и Бухару.
Напомним, что в честь праздника в авиакомпания Uzbekistan Airways объявила
о скидке 50% на все внутренние рейсы.
Как уточнили в авиакомпании корреспонденту Sputnik
, скидка действует только на рейсы в праздничные дни, со 2 по 4 мая. На рейсы 5 мая скидка не распространяется.
Ранее авиакомпания "Россия" анонсировала
прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч. А Uzbekistan Airways запустила
дополнительные рейсы в Минеральные воды.