https://uz.sputniknews.ru/20220429/uzbekistan-airways-vvodit-11-dopolnitelnyx-aviareysov-na-prazdniki-24280453.html

Uzbekistan Airways вводит 11 дополнительных авиарейсов на праздники

Uzbekistan Airways вводит 11 дополнительных авиарейсов на праздники

Внутренние перелеты совершат в пять городов страны.

2022-04-29T13:41+0500

2022-04-29T13:41+0500

2022-04-29T15:32+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

праздник

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вводит 11 дополнительных авиарейсов в Термез, Нукус, Бухару, Ургенч и Андижан.Самолеты будут летать чаще со 2 по 5 мая в период праздника Рамадан хайит, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы запланированы из Ташкента: Напомним, что в честь праздника в авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о скидке 50% на все внутренние рейсы.Как уточнили в авиакомпании корреспонденту Sputnik, скидка действует только на рейсы в праздничные дни, со 2 по 4 мая. На рейсы 5 мая скидка не распространяется.Ранее авиакомпания "Россия" анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч. А Uzbekistan Airways запустила дополнительные рейсы в Минеральные воды.Читайте также:

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авиакомпания uzbekistan airways, праздник