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Bloomberg: Европа раскалывается из-за разногласий по российскому газу
Bloomberg: Европа раскалывается из-за разногласий по российскому газу
Процесс оплаты за рубли уже пошел, пишут авторы статьи.
2022-05-01T16:33+0500
2022-05-01T16:33+0500
в мире
европа
газ
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Европе наметился серьезный раскол из-за разногласий по российскому газу, пишет Bloomberg.Как пишут авторы статьи, Польша и Болгария уже лишились поставок топлива за невыполнение новых условий. Австрия, в свою очередь, уверена, что сможет обеспечить себя сырьем. Совершенно иная позиция у Венгрии: власти уже заявили о том, что у них нет выбора, кроме как согласиться на российские условия.Германия же, как пишет Bloomberg, рассчитывает прийти к компромиссу в этом вопросе.Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал, что Евросоюз сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.Издание отметило, что у Европы не получится ничем компенсировать отказ от российского газа.Газета Financial Times, в свою очередь, сообщила со ссылкой на осведомленные источники о готовности энергетических компаний Германии, Австрии, Венгрии и Словакии платить за российский газ в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:
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европа, газ

Bloomberg: Европа раскалывается из-за разногласий по российскому газу

16:33 01.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Газопровод используется для транспортировки российского газа в Европейский Союз
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Газопровод используется для транспортировки российского газа в Европейский Союз - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
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Процесс оплаты за рубли уже пошел, пишут авторы статьи.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Европе наметился серьезный раскол из-за разногласий по российскому газу, пишет Bloomberg.
Как пишут авторы статьи, Польша и Болгария уже лишились поставок топлива за невыполнение новых условий.
Австрия, в свою очередь, уверена, что сможет обеспечить себя сырьем. Совершенно иная позиция у Венгрии: власти уже заявили о том, что у них нет выбора, кроме как согласиться на российские условия.
Германия же, как пишет Bloomberg, рассчитывает прийти к компромиссу в этом вопросе.
"По мере того, как приближаются сроки платежей, правительства и компании борются с дилеммой: платить за газ в рублях <…> или установить для своих граждан режим нормированного потребления энергии. На карту поставлено доверие к Европейскому союзу", — отметили авторы материала.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал, что Евросоюз сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.
Издание отметило, что у Европы не получится ничем компенсировать отказ от российского газа.
Газета Financial Times, в свою очередь, сообщила со ссылкой на осведомленные источники о готовности энергетических компаний Германии, Австрии, Венгрии и Словакии платить за российский газ в рублях.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.
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