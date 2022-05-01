https://uz.sputniknews.ru/20220501/bloomberg-evropa-raskalyvaetsya-iz-za-raznoglasiy-po-rossiyskomu-gazu-24314735.html

Bloomberg: Европа раскалывается из-за разногласий по российскому газу

Bloomberg: Европа раскалывается из-за разногласий по российскому газу

Процесс оплаты за рубли уже пошел, пишут авторы статьи.

2022-05-01T16:33+0500

2022-05-01T16:33+0500

2022-05-01T16:33+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Европе наметился серьезный раскол из-за разногласий по российскому газу, пишет Bloomberg.Как пишут авторы статьи, Польша и Болгария уже лишились поставок топлива за невыполнение новых условий. Австрия, в свою очередь, уверена, что сможет обеспечить себя сырьем. Совершенно иная позиция у Венгрии: власти уже заявили о том, что у них нет выбора, кроме как согласиться на российские условия.Германия же, как пишет Bloomberg, рассчитывает прийти к компромиссу в этом вопросе.Ранее немецкий журнал Der Spiegel написал, что Евросоюз сможет запастись газом к зиме без поставок из России, только полностью отключив промышленность.Издание отметило, что у Европы не получится ничем компенсировать отказ от российского газа.Газета Financial Times, в свою очередь, сообщила со ссылкой на осведомленные источники о готовности энергетических компаний Германии, Австрии, Венгрии и Словакии платить за российский газ в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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