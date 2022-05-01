https://uz.sputniknews.ru/20220501/kyrgyzstantsev-nachnut-nakazyvat-za-tsenovye-feyki-24311466.html
Кыргызстанцев начнут наказывать за "ценовые" фейки
Кыргызстанцев начнут наказывать за "ценовые" фейки
О том, какая ответственность будет за недостоверные данные — неизвестно, как будут выявлять фейки — тоже открытый вопрос, поскольку цены и правда растут.
2022-05-01T13:57+0500
2022-05-01T13:57+0500
2022-05-01T13:57+0500
в мире
фейки
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Кыргызстане будут наказывать за фейки о росте цен. С такой инициативой выступил министр внутренних дел республики Улан Ниязбеков, передает Sputnik Кыргызстан.Привлекать к ответственности начнут лиц, которые распространяют ложную информацию о росте цен на продукты питания и предметы первой необходимости.Это, как считает Ниязбеков, необходимо для сохранения и стабильности экономического уровня Кыргызстана.При этом пока не уточняется, как именно будут отличать фейки от правдивой информации, ведь продуктовая инфляция в стране действительно есть.Гражданам хотят донести мысль о том, что в стране нет дефицита продуктов, Кыргызстан готов ко всем экономическим испытаниям, на складах и в хранилищах достаточно продовольствия.В Узбекистане между тем также фиксируют рост цен на продукты. В связи с этим, в Министерстве юстиции предложили внедрить систему фудшеринга: она предполагает, что торговые сети получат возможность передавать продукты нуждающимся вместо того, чтобы их выбрасывать.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
фейки
Кыргызстанцев начнут наказывать за "ценовые" фейки
При этом пока не уточняется, как именно будут отличать фейки от правдивой информации.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Кыргызстане будут наказывать за фейки о росте цен.
С такой инициативой выступил министр внутренних дел республики Улан Ниязбеков, передает
Sputnik Кыргызстан.
Привлекать к ответственности начнут лиц, которые распространяют ложную информацию о росте цен на продукты питания и предметы первой необходимости.
Это, как считает Ниязбеков, необходимо для сохранения и стабильности экономического уровня Кыргызстана.
При этом пока не уточняется, как именно будут отличать фейки от правдивой информации, ведь продуктовая инфляция в стране действительно есть.
Глава МВД также призвал проводить широкомасштабную просветительскую работу среди кыргызстанцев.
Гражданам хотят донести мысль о том, что в стране нет дефицита продуктов, Кыргызстан готов ко всем экономическим испытаниям, на складах и в хранилищах достаточно продовольствия.
В Узбекистане между тем также фиксируют рост цен на продукты. В связи с этим, в Министерстве юстиции предложили
внедрить систему фудшеринга: она предполагает, что торговые сети получат возможность передавать продукты нуждающимся вместо того, чтобы их выбрасывать.