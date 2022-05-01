https://uz.sputniknews.ru/20220501/s-prilegayuschix-k-azovstali-territoriy-vyshli-ne-menee-28-chelovek-24313460.html
С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек
С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек
Среди них — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш).
2022-05-01T14:59+0500
2022-05-01T14:59+0500
2022-05-01T14:59+0500
специальная военная операция россии в донбассе
люди
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу "Азовсталь" территорий.Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Среди эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, а также дети (в том числе четырехмесячный младенец).В середине апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"* зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Туннельная война на "Азовстали" будет недолгой >>Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное делоЧитайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
люди
С прилегающих к "Азовстали" территорий вышли не менее 28 человек
Среди них — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш).
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу "Азовсталь" территорий.
Об этом сообщили
в штабе территориальной обороны ДНР.
Среди эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, а также дети (в том числе четырехмесячный младенец).
В середине апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов"* зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело