https://uz.sputniknews.ru/20220502/v-uzauto-rasskazali-o-vozmojnyx-postavkax-avtokomponentov-v-rossiyu-24322433.html
В UzAuto рассказали о возможных поставках автокомпонентов в Россию
В UzAuto рассказали о возможных поставках автокомпонентов в Россию
Ранее в Минпромторге России заявили о намерении наладить поставки компонентов на российские автозаводы из Узбекистана.
2022-05-02T13:59+0500
2022-05-02T13:59+0500
2022-05-02T13:59+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Компания UzAuto открыта для предложений по поставкам автокомпонентов для предприятий российского автопрома.По его словам, предприятия автопрома Узбекистана уже поставляют на российские автозаводы — "АвтоВАЗ", ГАЗ и Stellantis — системы наружного освещения, кабельно-проводниковую продукцию и кузовные детали.Однако сейчас как отечественные автозаводы, так и иностранные с производственными площадками в России приостанавливают производство из-за нехватки автокомпонентов. Дефицит в большей степени связан с перебоями в логистике, а также санкциями.Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" может начать полный цикл производства автомобилей в Узбекистане. Россия между тем входит в пятерку основных экспортеров автомобилей в Узбекистан — с начала 2022 года страна поставила 741 машину, сообщил Госкомстат.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
uzauto motors
В UzAuto рассказали о возможных поставках автокомпонентов в Россию
Ранее в Минпромторге России заявили о намерении наладить поставки компонентов на российские автозаводы из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Компания UzAuto открыта для предложений по поставкам автокомпонентов для предприятий российского автопрома.
"Сейчас мы открыты к предложениям по поставке комплектующих деталей, но конкретных новых наработок пока нет", — сказал зампредседателя правления АО UzAuto Азизбек Шукуров.
По его словам, предприятия автопрома Узбекистана уже поставляют на российские автозаводы — "АвтоВАЗ", ГАЗ и Stellantis — системы наружного освещения, кабельно-проводниковую продукцию и кузовные детали.
Однако сейчас как отечественные автозаводы, так и иностранные с производственными площадками в России приостанавливают производство из-за нехватки автокомпонентов.
Дефицит в большей степени связан с перебоями в логистике, а также санкциями.
Ранее стало известно
, что "АвтоВАЗ" может начать полный цикл производства автомобилей в Узбекистане.
Россия между тем входит в пятерку основных экспортеров автомобилей в Узбекистан — с начала 2022 года страна поставила 741 машину, сообщил
Госкомстат.