https://uz.sputniknews.ru/20220504/bastrykin-raskryl-kto-stoit-za-razrabotkoy-bioorujiya-na-ukraine-24342785.html
Бастрыкин раскрыл, кто стоит за разработкой биооружия на Украине
Бастрыкин раскрыл, кто стоит за разработкой биооружия на Украине
Следовали провели анализ документов и определили круг тех, кто связан с военной биологической деятельностью на Украине.
2022-05-04T09:58+0500
2022-05-04T09:58+0500
2022-05-04T09:58+0500
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александр бастрыкин
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине.Как установило следствие, с 2005 года американцы выделили на финансирование биологических программ на Украине не менее $224 млн. Деньги пошли на модернизацию переоснащение около 30 научных учреждений Минздрава и Минсельхоза, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев связал вспышки инфекций в странах СНГ с американскими биолабораториями. По его словам, после распада СССР сеть биолабораторий была развернута не только на Украине, но и в Узбекистане, Казахстане, Грузии, Армении и Азербайджане.Россия между тем уже нашла все необходимые доказательства, которые не позволят утаить правду, подчеркнула ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Все, что известно о биолабораториях США на территории постсоветского пространства, собрали в видео Sputnik.Читайте также:США испытывали биологическое оружие на психбольных в Харькове >>
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украина, александр бастрыкин
Бастрыкин раскрыл, кто стоит за разработкой биооружия на Украине
Следовали провели анализ документов и определили круг тех, кто связан с военной биологической деятельностью на Украине.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине.
"Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", — сказал
он в интервью RT.
Как установило следствие, с 2005 года американцы выделили на финансирование биологических программ на Украине не менее $224 млн.
Деньги пошли на модернизацию переоснащение около 30 научных учреждений Минздрава и Минсельхоза, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.
"Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", — подчеркнул Бастрыкин.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев связал
вспышки инфекций в странах СНГ с американскими биолабораториями.
По его словам, после распада СССР сеть биолабораторий была развернута не только на Украине, но и в Узбекистане, Казахстане, Грузии, Армении и Азербайджане.
Россия между тем уже нашла все необходимые доказательства, которые не позволят утаить правду, подчеркнула ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Все, что известно о биолабораториях США на территории постсоветского пространства, собрали в видео Sputnik
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