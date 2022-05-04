В Ташкенте открыли новую дорогу и развязку — фото
Развязку, съезды и выезды спроектировали без светофоров.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми объектами транспортной инфраструктуры в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с развязкой, соединяющей Сергелийский и Яккасарайский районы
Президент ознакомился с развязкой, соединяющей Сергелийский и Яккасарайский районы
В столице открыли шестиполосную автомобильную дорогу протяженностью 6,5 км и развязку с шестью съездами. Их строительство было запущено в августе 2020-го.
Новые дороги позволили соединить улицы Кипчак Сергелийского района с улицами Чупонота и Усмана Носира Яккасарайского района.
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка
Ранее водители, следовавшие из Сергелийского района в центр, проезжали через улицу Янги Сергели. Это был единственный пусть, из-за чего на дороге постоянно образовывались длинные пробки.
Новая же дорога имеет пропускную способность до 12 тысяч авто в час. Это устранит проблему заторов и сделает жизнь в столице комфортнее.
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка
Кроме того, сократятся вредные выбросы: власти установили вдоль дороги энергосберегающие фонари, а также опоры для виноградной лозы. На свободных участках появились зеленые зоны, тротуары и велосипедные дорожки.
Мирзиёев также одобрил проект строительства пути протяженностью 6 км до кольцевой дороги в объезд Сергелийского района. По словам президента, важно уделять повышенное внимание пропускной способности дорог.
"Не везде можно построить или расширить дорогу. Многое зависит от правильной организации движения. Необходимо создавать удобства населению через повышение цифровизации, пропускной способности дорог и перекрестков", — сказал Мирзиёев.
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка
Ранее глава государства поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн туристов.
Для этого запустят специальную программу "Пакет услуг на $1000", в рамках которой создадут или организуют:
современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки;
минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц;
живые концерты в ресторанах и отелях, общественных местах;
шоу под открытым небом (танцевальные, музыкально-танцевальные программы) и фестивали (цветов, гастрономический, мороженого, оперный).
Также на днях в хокимияте Ташкента предложили построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно будет проводить международные соревнования.
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