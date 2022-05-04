https://uz.sputniknews.ru/20220504/v-tashkente-otkryli-novuyu-dorogu-i-razvyazku--foto-24341366.html

В Ташкенте открыли новую дорогу и развязку — фото

В Ташкенте открыли новую дорогу и развязку — фото

Развязки, съезды и выезды спроектировали без светофоров.

2022-05-04T09:29+0500

2022-05-04T09:29+0500

2022-05-04T09:29+0500

общество

ташкент

дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23252574_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_d103eee8801f93228b10779b57cc19de.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми объектами транспортной инфраструктуры в Ташкенте.В столице открыли шестиполосную автомобильную дорогу протяженностью 6,5 км и развязку с шестью съездами. Их строительство было запущено в августе 2020-го.Новые дороги позволили соединить улицы Кипчак Сергелийского района с улицами Чупонота и Усмана Носира Яккасарайского района.Ранее водители, следовавшие из Сергелийского района в центр, проезжали через улицу Янги Сергели. Это был единственный пусть, из-за чего на дороге постоянно образовывались длинные пробки.Новая же дорога имеет пропускную способность до 12 тысяч авто в час. Это устранит проблему заторов и сделает жизнь в столице комфортнее.Кроме того, сократятся вредные выбросы: власти установили вдоль дороги энергосберегающие фонари, а также опоры для виноградной лозы. На свободных участках появились зеленые зоны, тротуары и велосипедные дорожки.Мирзиёев также одобрил проект строительства пути протяженностью 6 км до кольцевой дороги в объезд Сергелийского района. По словам президента, важно уделять повышенное внимание пропускной способности дорог.Ранее глава государства поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн туристов.Для этого запустят специальную программу "Пакет услуг на $1000", в рамках которой создадут или организуют:Также на днях в хокимияте Ташкента предложили построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно будет проводить международные соревнования.Читайте также:Чиновники и жители столицы вместе установят скамейки и урны >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, дорога