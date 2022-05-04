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В Ташкенте открыли новую дорогу и развязку — фото
В Ташкенте открыли новую дорогу и развязку — фото
Развязки, съезды и выезды спроектировали без светофоров.
2022-05-04T09:29+0500
2022-05-04T09:29+0500
общество
ташкент
дорога
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми объектами транспортной инфраструктуры в Ташкенте.В столице открыли шестиполосную автомобильную дорогу протяженностью 6,5 км и развязку с шестью съездами. Их строительство было запущено в августе 2020-го.Новые дороги позволили соединить улицы Кипчак Сергелийского района с улицами Чупонота и Усмана Носира Яккасарайского района.Ранее водители, следовавшие из Сергелийского района в центр, проезжали через улицу Янги Сергели. Это был единственный пусть, из-за чего на дороге постоянно образовывались длинные пробки.Новая же дорога имеет пропускную способность до 12 тысяч авто в час. Это устранит проблему заторов и сделает жизнь в столице комфортнее.Кроме того, сократятся вредные выбросы: власти установили вдоль дороги энергосберегающие фонари, а также опоры для виноградной лозы. На свободных участках появились зеленые зоны, тротуары и велосипедные дорожки.Мирзиёев также одобрил проект строительства пути протяженностью 6 км до кольцевой дороги в объезд Сергелийского района. По словам президента, важно уделять повышенное внимание пропускной способности дорог.Ранее глава государства поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн туристов.Для этого запустят специальную программу "Пакет услуг на $1000", в рамках которой создадут или организуют:Также на днях в хокимияте Ташкента предложили построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно будет проводить международные соревнования.Читайте также:Чиновники и жители столицы вместе установят скамейки и урны &gt;&gt;
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ташкент, дорога

В Ташкенте открыли новую дорогу и развязку — фото

09:29 04.05.2022
© pixabay.com/GuddantiПересечение дорог
Пересечение дорог - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2022
© pixabay.com/Guddanti
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Развязку, съезды и выезды спроектировали без светофоров.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми объектами транспортной инфраструктуры в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с развязкой, соединяющей Сергелийский и Яккасарайский районы
Президент ознакомился с развязкой, соединяющей Сергелийский и Яккасарайский районы - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2022
Президент ознакомился с развязкой, соединяющей Сергелийский и Яккасарайский районы
© Пресс-служба президента Узбекистана
В столице открыли шестиполосную автомобильную дорогу протяженностью 6,5 км и развязку с шестью съездами. Их строительство было запущено в августе 2020-го.
Новые дороги позволили соединить улицы Кипчак Сергелийского района с улицами Чупонота и Усмана Носира Яккасарайского района.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте открылись новая дорога и развязка
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2022
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее водители, следовавшие из Сергелийского района в центр, проезжали через улицу Янги Сергели. Это был единственный пусть, из-за чего на дороге постоянно образовывались длинные пробки.
Новая же дорога имеет пропускную способность до 12 тысяч авто в час. Это устранит проблему заторов и сделает жизнь в столице комфортнее.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте открылись новая дорога и развязка
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2022
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, сократятся вредные выбросы: власти установили вдоль дороги энергосберегающие фонари, а также опоры для виноградной лозы. На свободных участках появились зеленые зоны, тротуары и велосипедные дорожки.
Мирзиёев также одобрил проект строительства пути протяженностью 6 км до кольцевой дороги в объезд Сергелийского района. По словам президента, важно уделять повышенное внимание пропускной способности дорог.

"Не везде можно построить или расширить дорогу. Многое зависит от правильной организации движения. Необходимо создавать удобства населению через повышение цифровизации, пропускной способности дорог и перекрестков", — сказал Мирзиёев.

© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте открылись новая дорога и развязка
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2022
В Ташкенте открылись новая дорога и развязка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее глава государства поставил перед хокимиятом Ташкента задачу — привлечь в столицу еще 1 млн туристов.
Для этого запустят специальную программу "Пакет услуг на $1000", в рамках которой создадут или организуют:
современный круглогодичный аквапарк и другие тематические парки;
минимум пять круглосуточных гастрономических и торговых улиц;
живые концерты в ресторанах и отелях, общественных местах;
шоу под открытым небом (танцевальные, музыкально-танцевальные программы) и фестивали (цветов, гастрономический, мороженого, оперный).
Также на днях в хокимияте Ташкента предложили построить специальный полигон для дрифта и автогонок, где можно будет проводить международные соревнования.
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