https://uz.sputniknews.ru/20220506/afganistan-snova-potryaslo-zemletryasenie-24387421.html
Афганистан снова "потрясло" землетрясение
Афганистан снова "потрясло" землетрясение
Дошла ли волна подземных толчков до соседних государств, читайте в материале.
2022-05-06T08:20+0500
2022-05-06T08:20+0500
2022-05-06T08:20+0500
происшествия
афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Накануне вечером в Афганистане снова произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Движения земной коры зафиксировали в 21.59 по ташкентскому времени."Координаты землетрясения: 36,46 градусов северной широты; 71,01 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,4. Глубина 170 км", — уточняет ведомство.Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 556 км в юго-восточном направлении.Ранее землетрясение, магнитудой М=5,4 произошло в приграничной зоне Таджикистана и Афганистана.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики.Помимо этого, власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, землетрясение
Афганистан снова "потрясло" землетрясение
Дошла ли волна подземных толчков до соседних государств, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Накануне вечером в Афганистане снова произошло землетрясение. Об этом сообщает
Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Движения земной коры зафиксировали в 21.59 по ташкентскому времени.
"Координаты землетрясения: 36,46 градусов северной широты; 71,01 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,4. Глубина 170 км", — уточняет ведомство.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 556 км в юго-восточном направлении.
Ранее землетрясение, магнитудой М=5,4 произошло
в приграничной зоне Таджикистана и Афганистана.
Напомним, ученые из Узбекистана разработали
сейсмологический атлас республики.
Помимо этого, власти страны недавно приняли закон
о сейсмобезопасности.