https://uz.sputniknews.ru/20220507/novaya-rossiya-i-novyy-mir--posle-pobedy-24416122.html

Новая Россия и новый мир — после Победы

Новая Россия и новый мир — после Победы

Праздник 9 Мая, День Победы, в этом году приобретает совершенно новый смысл. Впервые с 45-го мы ждем новой победы — без которой само существование нашего государства окажется под вопросом.

2022-05-07T15:03+0500

2022-05-07T15:03+0500

2022-05-08T09:22+0500

колумнисты

спецоперация

победа

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При этом новая победа не отменяет ту, великую, и не просто подтверждает ее, она становится началом новой эпохи в жизни нашей страны и всего мира. А без победы — не будет России, пишет корреспондент РИА Новости. Поэтому так важно понимать, кого и что мы должны победить — не можем не победить.Украина в ее нынешней форме — это лишь видимый враг. Но понятно, что сейчас ключевой вопрос — это военная победа над анти-Россией на поле боя. Это необсуждаемый вопрос, однако для скорейшего достижения победы нам нужно понимать, с кем и чем мы воюем, кто нам противостоит и что нам мешает.Коллективный Запад, ведомый англосаксонскими странами (а точнее, их элитами), несомненно, является главным нашим противником в этой битве, и она не закончится после того, как смолкнут пушки на Украине. Конфронтация с Западом приобрела формы одновременно и прокси-войны — когда с нами воюют руками украинцев, которых будут все больше накачивать оружием, и тотальной экономической и идеологической войны, целью которой атлантисты прямо объявили поражение, изоляцию, ослабление и смену власти в России. То есть конфликт будет идти до одного из двух финалов — капитуляции России со смещением Путина или жесткого кризиса на Западе, который приведет к потере англосаксами контроля над единым Западом и его распаду минимум на две части, англосаксонский мир и Европу, с одновременным внутренним кризисом в США, ключевой западной державе.Понятно, что для нас приемлем только второй вариант, и для него есть неплохие объективные предпосылки в течение ближайших пяти-десяти лет, но при этом нам нужно готовиться и к затяжной, на многие десятилетия, конфронтации с единым Западом, если таковой все-таки будет существовать после 2030 года. То есть нам нужно исходить из того, что для сохранения страны мы должны будем победить Запад — не на Украине, а в глобальном противостоянии. Масштаб задачи не должен пугать — да, мы несравнимы по силам с СССР, но и глобальный расклад сил, и, самое главное, тенденции мирового развития работают против Запада, против атлантического проекта мирового господства, называемого глобализацией.Поэтому наша победа над Западом нужна не только нам (хотя только для нас это вопрос практически жизни и смерти) — а абсолютному большинству незападного мира. Да и многие народы "золотого миллиарда" с течением времени начнут лучше понимать, к чему приведет их победа англосаксонской "глобализации", так что и они не являются однозначными противниками победы России.Потому что победа России над Западом не означает ни подчинения Запада нам, ни завоевания нами Европы — в это не верят даже самые упертые русофобы. Нет, наша победа, как в 1814-м и 1945-м, означает ликвидацию угрозы для России с Запада. Но, в отличие от XIX и XX веков, когда весь мир жил в эпоху западной гегемонии (или гегемонии западных государств, поскольку единого Запада тогда еще не существовало), нынешняя победа окажется даже масштабнее по своим последствиям, потому что будет означать окончание полутысячелетней гегемонии Запада в мире. То есть победа России действительно откроет новую главу в истории человечества — как в свое время говорили об Октябрьской революции (отношение к которой после этого, кстати, тоже изменится и у нас, и в мире).Что такое победа над Западом? Она может быть достигнута тремя способами.Первый вариант. Пока Россия в течение нескольких лет держит удар с Запада, наращивая при этом переориентацию на Восток и Юг, вся мировая финансово-торговая и геополитическая система переходит в стадию масштабнейшей перестройки. Одновременно внутри Запада нарастают как кризисные явления, так и разногласия между англосаксами и континентальной Европой. Внутриполитический кризис в США приводит к тому, что Штаты замыкаются сами на себе, резко уменьшая свои глобальные амбиции. В этих условиях Европа получает возможность избавиться и от английского влияния, начинает превращаться в реальный германо-французский проект. Невыгодная для ЕС конфронтация с Россией смягчается, начинается поиск путей восстановления разрушенных отношений, но уже на абсолютно равных условиях. Это победа России.Второй вариант. После того как Россия возвращает себе контроль над Украиной, Запад закрепляет режим тотальной экономической войны с нами навечно. Новая берлинская стена разделяет Европу и Россию, при этом разрушены практически все отношения и все похоже на первую половину 50-х годов, но в еще худшем варианте, учитывая санкции и попытку Запада изолировать Россию не только от своих, но и от мировых рынков. Однако эти санкции лишь ускоряют перестройку международной финансово-торговой системы, приближая завершение эпохи западного доминирования уже и в финансовой сфере. Россия в течение нескольких лет совершает разворот на Восток и Юг, забывая об отношениях с Западом — до лучших времен. И это тоже победа России.Третий вариант — конфронтация между Россией и Западом на Украине затягивается на годы и переносится на другие части Европы. Сначала на Приднестровье, а потом и Прибалтику (после попытки полной блокады Калининграда). Полномасштабной войны между НАТО и Россией при этом не происходит — Россия не забирает себе Прибалтику, ограничиваясь "Сувалкским коридором" в Калининград вдоль польско-литовской границы, а Румыния отказывается от планов аннексии Приднестровья, на границу с которым выходят контролирующие Новороссию российские войска.Но после Европы загорается Азия — провокации вокруг Тайваня приводят к началу китайско-американского конфликта на море и разрыву всех отношений между США и КНР. Происходит стремительное обрушение мировой финансово-торговой и логистической системы — мир разделяется на два блока, западный и китайско-российский, конфронтация между которыми идет в лучших традициях холодной войны, по всему миру, но без прямого вооруженного конфликта наподобие корейской войны 1950-1953 годов.Ян Гагин: после победы ДНР не будет клянчить деньги с протянутой рукойИ в этом варианте Россия возвращает себе контроль над Украиной, а центр тяжести мировой геополитики (и военной напряженности) перемещается в Тихоокеанский регион. Атлантическая, то есть западная эпоха, окончательно уходит в прошлое, а Россия как евразийская держава становится одним из центров нового, многополярного мира (потому что двухблоковая система станет лишь переходным этапом).Сейчас бесполезно гадать, каким из этих трех путей мы придем к победе, пока что все решается в первую очередь на поле боя. И тут наша первая цель — не дать Западу затянуть боевые действия на годы. Украина как анти-Россия должна быть разгромлена как можно быстрее — хотя уже понятно, что впереди еще несколько этапов специальной операции и все будет делаться так, чтобы максимально уменьшить потери наших войск и гражданского населения Незалежной.Тем, кто сетует на то, что недостаточны или непонятны официальные цели спецоперации, что идут какие-то переговоры, можно напомнить, что главной объявленной целью является устранение угрозы России с западного направления, то есть со стороны Украины как анти-России, как атлантического оружия. А это невозможно не просто без смены власти, но и без изменения самого формата существования государственности на этой части исторической России. Категорическое недопущение даже теоретической возможности для повторного превращения Украины из Малороссии в анти-Россию является абсолютным приоритетом не только для Путина, но и для любого русского патриота.При этом для того, чтобы вернуть Украину в семью братских славянских народов (как это называет Лукашенко) или просто в русский мир (если, как Путин, держаться триединства русского народа, состоящего из великороссов, малороссов и белорусов), нам необходима не просто военная победа и перестройка нынешнего украинского государства. Нам необходима победа и над собой — более того, без нее не будет ни победы на Украине, ни победы над Западом.Потому что переходный период, начавшийся после крушения СССР, окончательно закончился — нам нужно избавляться от всех болячек и травм этого междувременья. Да, их пытались лечить все последние годы, но пришел час испытаний, и мы увидели, как дорого нам стоят казнокрадство и приписки, коррупционеры и пятая колонна, шапкозакидательство и имитация бурной деятельности, казенный патриотизм и фига в кармане, надежда на авось и перекладывание ответственности. Дорого в самом страшном смысле — расплата идет жизнями наших солдат и офицеров. Офшорные олигархи и вороватые чиновники, некомпетентные генералы и трусливые русофобы, "звезды шоу-бизнеса" — от этого всего мы теперь должны очищаться уже не только потому, что это правильно и справедливо, а потому, что это вопрос жизни России как таковой. Нам нужна победа, но не любой ценой, а ценой избавления от всего того, что прогнило и никак не хотело сдавать свои позиции. Однако теперь уже вопрос очищения становится главным — без него нам не победить. Не на Украине — а в той битве за Россию, которая только началась.Нам нужно мобилизовать все лучшее, что есть в нас и в обществе, все лучшее, что было в нашей истории (и в тех моделях социально-экономического устройства, которые у нас были), все лучшее, что есть в нашем национальном характере. Мы должны не просто поддержать Владимира Путина, у которого есть полное понимание масштаба задач и огромной ответственности не только перед народом, но и предками и потомками, а быть честными друг с другом и с самими собой, ответственными за свои дела и слова.Нам предстоит огромная и сложная работа — создать ту модель устройства России, которая не просто выдержала бы все испытания, но и стала устойчивой и успешно развивающейся на многие десятилетия вперед. У нас для этого все есть: и люди, и ресурсы, и мировая ситуация (да, несмотря на все санкции), и, самое главное, воля и мотивация. Если русские хотят победить, если они знают, за что сражаются, нет такой силы, которая могла бы остановить нас. И поэтому Победа будет за нами.Читайте также: "Такого не было 40 лет". На что пошла ФРС США для обуздания инфляции

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спецоперация, победа