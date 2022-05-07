https://uz.sputniknews.ru/20220507/v-uzbekistane-otrestavriruyut-34-obekta-kulturnogo-naslediya-24412077.html

В Узбекистане отреставрируют 34 объекта культурного наследия

В Узбекистане отреставрируют 34 объекта культурного наследия

На ремонт и консервацию культурных объектов выделили 75 млрд. сумов.

2022-05-07T11:01+0500

2022-05-07T11:01+0500

2022-05-07T11:06+0500

культура

реставрация

культурное наследие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/02/14892398_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6bfa10ca4ed1770ac35384e89936161a.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Власти Узбекистана утвердили адресный перечень объектов материального культурного наследия, которые необходимо отреставрировать в течение 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия при Министерстве туризма Узбекистана.В список вошли 34 объекта, на ремонт которых потратят 75 млрд. сумов. Эти средства выделят за счет государственного бюджета, уточняет ведомство.В частности, в порядок приведут: медресе Баходира Ялангтушбия, остатки крепости Талипоч, медресе "Улугбек", медресе Амира Олимхана, Кук Гумбаз, Белый дворец, летнюю резиденцию Ислама Ходжи, Чодра ховли. Как отметили в агентстве, состояние этих объектов вызвало много критики со стороны граждан.Также проведут восстановительные работы на объектах культурного наследия Кушбеги, Саисхона, Саломхона, Тахтхона. В развалинах курганного комплекса “Арк” создадут "археологический парк".В последнем квартале должен пройти ремонт и восстановление разрушенных частей и стен комплекса "Масджиди Калон" в Бухаре.Недавно в стране начала работу горячая линия по охране объектов культурного наследия. Инициаторами создания такой службы выступили Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана и действующее при нем Агентство культурного наследия.Читайте также: В Самаркандской области отреставрируют забытую мечеть

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

реставрация, культурное наследие