https://uz.sputniknews.ru/20220508/ssha-otmenili-vstrechu-na-elbe-24424289.html

США отменили встречу на Эльбе

США отменили встречу на Эльбе

Победа над нацистской Германией в разных странах давно уже отмечается по-разному. Потому что история у всех стран разная.

2022-05-08T10:35+0500

2022-05-08T10:35+0500

2022-05-08T10:58+0500

колумнисты

сша

встреча

победа

германия

нацизм

история

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Для Юго-Восточной Азии, например, более актуальна победа над Японией, и если там разгораются бои за историю, они больше касаются не далекой Европы, а собственных былых бедствий. И для Китая, и для обеих Корей события той поры и по сей день актуальны, ибо японцы оставили по себе тяжелую память, пишет колумнист РИА Новости Максим Соколов.Есть и страны, живущие (и в 1939-1945 годах жившие) своей частной жизнью далеко от больших держав. Вторая мировая война их мало затронула и еще меньше трогает теперь. С землями на краю света такое бывает.Есть и обратный пример, наблюдаемый в политике восточноевропейских, в особенности прибалтийских лимитрофов, для которых безоговорочная капитуляция Третьего рейха есть трагедия. С самого начала Великой Отечественной войны прибалты де-факто явили себя преданными сателлитами Германии (де-юре все-таки не были, поскольку в Берлине сочли излишним предоставлять им даже марионеточный суверенитет по образцу хорватского). В послесоветский период, то есть с 1991 года, можно было наблюдать ту эволюцию, при которой владычество рейха над ними если и рассматривалось как неприятность, то очень небольшая, считай, что ее и не было, тогда как господство СССР было несравнимо более тяжкой, чудовищной бедой.В США наблюдается очередной скачок цен на нефтьЭтот процесс переакцентировки шел неумолимо, а после 24 февраля с. г. и вовсе утратилась необходимость стесняться чего бы то ни было. Хотя в Германии ревизионизм тоже имеет место, но относительно умеренный, прибалтийские лимитрофы почувствовали себя бо́льшими арийцами, чем сами немцы, и об умеренности нет и речи.В Литве под 9 Мая пошел массовый снос памятников на местах захоронений бойцов Красной армии. Не мстить мертвым — это не про молодые демократии.В Латвии 9 Мая объявлено Днем солидарности с Украиной. Почему выбран именно этот день, очевидно. Празднование Дня Победы и так запрещено ("Нельзя давать трибуну или сцену для каких-либо провокаций. Мы не должны позволять какой-либо силе проявлять негатив против Латвии, Украины и стран Балтии, против всех, кто освободился от империи зла") — но нужно большее: в этот день восхвалять нынешних героев Украины (например, батальон "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) и воздавать им славу.А в Эстонии директор бюро Полиции безопасности Харрис Пуусепп полагает, что "Россия должна пережить коллективное чувство позора". Тем жителям Прибалтики, которым "невыносимо стыдно быть русскими", в Вильнюсе, Риге и Таллине предлагают провести марш покаяния под лозунгом "Дед, ты воевал за русских фашистов". Те, чьи деды и прадеды воевали за германских нацистов, — это совсем другое дело.Впрочем, много чести для лимитрофов. И во Вторую мировую войну их презирали даже собственные берлинские хозяева. Ибо лимитроф — это диагноз. Более примечательно, каким образом "культуру отмены" осуществляют державы более солидные. Или до сих пор считавшиеся солидными.Двадцать пятого апреля американские власти отменили предпразднование Дня Победы. Вплоть до нынешнего года в этот день на Арлингтонском мемориальном кладбище проходили церемонии в память о встрече на Эльбе, когда близ города Торгау войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США, разрезав территорию рейха на две части — северную и южную. Это считалось высшей точкой военного сотрудничества союзников. Теперь, вероятно не считается. Посол России в Вашингтоне А. И. Антонов сообщил, что формально церемонию отменила администрация кладбища, однако русскому посольству "четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента".Патрушев связал вспышки инфекций в странах СНГ с биолабораториями СШАНынешние отношения России и США оставляют желать лучшего, и это еще очень мягко сказано. Но в какой мере это отменяет сотрудничество СССР и США весной 1945 года в их совместной борьбе против нацистского рейха? Или Госдепартамент США властен не только над настоящим, но и над прошлым?Наш посол заявил: "Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству наших товарищей по оружию. Чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века". Но, очевидно, эта точка зрения устарела. Более современным будет считать, что и встречи на Эльбе не было, и Победы не было, возможно, и Третьего рейха тоже не было.Новое начинание "Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!" поддержали и на прекрасном голубом Дунае. Наше посольство в Вене сообщает: "Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе".Притом что освобождение Австрии от национал-социализма включало в себя взятие Вены. Австрийскую столицу брала Красная армия и только Красная армия, положив там 18 тысяч бойцов. В память о павших красноармейцах был воздвигнут монумент на Шварценбергплац. Обязанность ухода за мемориалом была включена в государственный договор Австрийской Республики, подписанный в 1955 году и давший Австрии независимость. Теперь непонятно, кто же "освобождал Австрию" (официальная формулировка венской правительственной канцелярии), если участие русского посольства в памятных мероприятиях исключено.Если не допускать русскую миссию до отдания почестей павшим за Вену русским солдатам, тогда логичнее было бы вообще замять мероприятие для ясности — по примеру прибалтийских лимитрофов.Австрийская "культура отмены" оказалась заразительной. Вслед за Веной туда же и Париж.В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарстваПосол во Франции Мешков сообщает: "Восьмого мая во Франции традиционно будут проводиться празднования. Всегда послы и военные атташе — сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии".Возможно, французам не стоило бы так усердствовать, памятуя об удивленных словах фельдмаршала Кейтеля, произнесенных им в Карлсхорсте при подписании капитуляции: "И эти тоже нас победили?"Но общая тенденция наших дней — "Теперь не время помнить, советую порой и забывать", похоже, будет нарастать. Россию с ее победами вообще пора бы отменить, и уж точно следует начать со Дня Победы, давно уже вызывающего на Западе сильную изжогу. Ибо воспоминания о Победе современному Западу все более неприятны.

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Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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сша, встреча, победа, германия, нацизм, история