https://uz.sputniknews.ru/20220510/v-tadjikistane-proydet-mejdunarodnyy-festival-tanets-nas-obedinyaet-24455084.html
В Таджикистане пройдет международный фестиваль “Танец нас объединяет”
В Таджикистане пройдет международный фестиваль “Танец нас объединяет”
Укрепить и расширить культурные связи, обменяться опытом, а также продемонстрировать национальное искусство и ремёсла.
2022-05-10T10:20+0500
2022-05-10T10:20+0500
2022-05-10T10:01+0500
культура
узбекская культура
танцы
фестиваль
культура
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. В Душанбе с 11 по 14 мая пройдет международный фестиваль "Танец нас объединяет" с участием творческих коллективов Узбекистана, Казахстана и Индии.Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар".Цель мероприятия - укрепить и расширить культурные связи, обменяться опытом, а также продемонстрировать национальное искусство и ремёсла.Церемония открытия фестиваля состоится 11 мая в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета им. Садриддина Айни.Далее свою творческую программу коллективы стран-участниц продолжат 12 мая в городе Нурек и 13 мая – в городе Гиссар.Ранее сообщалось, что в Таджикистане прошли Дни узбекского кино.Таджикские зрители посмотрели такие ленты, как "Рейс 101", "Слава Нафисы", "Умелый Хусниддин", "Плен", "Однодневная свадьба".Читайте также: В Сурхандарье стартовал фестиваль "Бойсун бахори" — видеоВ Узбекистане пройдет Международный фестиваль театра и балета
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узбекская культура, танцы, фестиваль, культура
В Таджикистане пройдет международный фестиваль “Танец нас объединяет”
Цель мероприятия - укрепить и расширить культурные связи, обменяться опытом, а также продемонстрировать национальное искусство и ремёсла.
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. В Душанбе с 11 по 14 мая пройдет международный фестиваль "Танец нас объединяет" с участием творческих коллективов Узбекистана, Казахстана и Индии.
Об этом сообщает
ИА "Дунё" со ссылкой на Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар".
Цель мероприятия - укрепить и расширить культурные связи, обменяться опытом, а также продемонстрировать национальное искусство и ремёсла.
Церемония открытия фестиваля состоится 11 мая в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета им. Садриддина Айни.
Далее свою творческую программу коллективы стран-участниц продолжат 12 мая в городе Нурек и 13 мая – в городе Гиссар.
Ранее сообщалось
, что в Таджикистане прошли Дни узбекского кино.
Таджикские зрители посмотрели такие ленты, как "Рейс 101", "Слава Нафисы", "Умелый Хусниддин", "Плен", "Однодневная свадьба".