https://uz.sputniknews.ru/20220329/dni-uzbekskogo-kino-proydut-v-tadjikistane-23628360.html
Дни узбекского кино пройдут в Таджикистане
Дни узбекского кино пройдут в Таджикистане
Зрители смогут посмотреть популярные узбекские киноленты. Подробности — в материале.
2022-03-29T13:22+0500
2022-03-29T13:22+0500
2022-03-29T13:49+0500
культура
кино
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Таджикистане пройдут Дни узбекского кино. Об этом передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на "Таджикфильм".Дни узбекского кино в Таджикистане стартуют 30 марта в кинотеатре имени Тохира Собирова, где пройдет пресс-конференция для журналистов.Таджикские зрители смогут посмотреть такие ленты, как "Рейс 101", "Слава Нафисы", "Умелый Хусниддин", "Плен", "Однодневная свадьба".Фильмы покажут не только в кинотеатрах Душанбе, но и во дворцах культуры городов Гиссар, Нурек, и Худжанд. Киноленты можно будет увидеть в том числе в кинотеатрах Рогуна и Бохтара, а также во дворце молодежи Худжанда и в областном театре Хорога.Дни узбекского кино не так давно также прошли в Казахстане. В декабре известные узбекские режиссеры и актеры совместно с казахскими коллегами провели для зрителей творческие вечера.Сценаристом фильма "Солнце на вкус" стал российский кинодраматург Олег Маловичко >>Узбекистан также активно сотрудничает с российскими кинематографистами. В начале февраля в стране показали художественный фильм "Алишер Навои" режиссера Камиля Ярматова. Редкая кинолента была возвращена в Узбекистан из Государственного фонда кинофильмов России.По российскому телевидению, в свою очередь, показали узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока". Читайте также:
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кино, таджикистан
Дни узбекского кино пройдут в Таджикистане
13:22 29.03.2022 (обновлено: 13:49 29.03.2022)
Когда и где таджикские зрители смогут посмотреть популярные узбекские киноленты, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Таджикистане пройдут Дни узбекского кино.
Об этом передает
Sputnik Таджикистан со ссылкой на "Таджикфильм".
Дни узбекского кино в Таджикистане стартуют 30 марта в кинотеатре имени Тохира Собирова, где пройдет пресс-конференция для журналистов.
Таджикские зрители смогут посмотреть такие ленты, как "Рейс 101", "Слава Нафисы", "Умелый Хусниддин", "Плен", "Однодневная свадьба".
Фильмы покажут не только в кинотеатрах Душанбе, но и во дворцах культуры городов Гиссар, Нурек, и Худжанд.
Киноленты можно будет увидеть в том числе в кинотеатрах Рогуна и Бохтара, а также во дворце молодежи Худжанда и в областном театре Хорога.
Дни узбекского кино не так давно также прошли
в Казахстане. В декабре известные узбекские режиссеры и актеры совместно с казахскими коллегами провели для зрителей творческие вечера.
Узбекистан также активно сотрудничает с российскими кинематографистами. В начале февраля в стране показали
художественный фильм "Алишер Навои" режиссера Камиля Ярматова.
Редкая кинолента была возвращена в Узбекистан из Государственного фонда кинофильмов России.
По российскому телевидению, в свою очередь, показали
узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока".