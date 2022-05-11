https://uz.sputniknews.ru/20220511/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-11-maya-24480095.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 11 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 11 мая

Конгресс США одобрил выделение Киеву пакета помощи почти на 40 миллиардов долларов.

2022-05-11T17:59+0500

2022-05-11T17:59+0500

2022-05-11T17:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сша

киев

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 11 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов. Расширенный пакет включает 3,4 миллиарда на военную поддержку и еще столько же — на гуманитарную.Штатам надо быть креативнее, чтобы противостоять Москве, которая на данный момент превзошла Вашингтон в средствах отстаивания своей позиции в повестке спецоперации на Украине, сообщила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк.Освобожденные южные территории Украины присоединятся к России, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов"Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны неонацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада", — заявил Мурадов.Антироссийские санкции Запада ущемляют другие страны, а обстановка вокруг Украины угрожает продовольственной и энергетической безопасности, отметил президент Аргентины Альберто Фернандес."На нашем континенте много стран, которые несут значительные риски в связи с текущей ситуацией. Экономические санкции против России — это санкции, от которых страдаем мы все", — сказал Фернандес.Украинские националисты и иностранные наемники продолжают устанавливать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях. В Лисичанске (ЛНР) они выставили мирных граждан из бомбоубежища и устроили там склад боеприпасов, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ Михаил Мизинцев. Факты эксплуатации украинскими боевиками больниц, жилых зданий, храмов, детских садов, оздоровительных лагерей, школ и других гражданских объектов для укрытия вооруженных формирований и размещения оружия демонстрируют, что киевский режим убежден в своей безнаказанности за военные преступления против своих граждан, а жизни мирного населения для Киева совершенно ничего не значат."ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, другие международные правозащитные организации продолжают не замечать многочисленные военные преступления украинских воинских формирований против жителей республик Донбасса и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях, совершаемые при полном одобрении западных кураторов во главе с США", — заявил Мизинцев.Он подчеркнул, что в Харьковской области ВСУ устроили провокацию, расстреляв шесть гражданских машин."На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами", — сказал Мизинцев.По его словам, фото- и видеосъемку вели специалисты центра информационно-психологических операций украинских силовиков.Более этого, из района частного жилого сектора в Белой Кринице (Херсонская область) украинская артиллерия несколько раз атаковала позиции российских войск, чтобы вызвать ответную стрельбу по домам мирных граждан, которых националисты теробороны не пускают из блокированного населенного пункта. Для съемки последствий туда приехали норвежские журналисты.В ближайшие дни эти и другие фейки о якобы "бесчинствах русских" киевские власти собираются широко транслировать через западные и украинские СМИ, добавил Мизинцев.Читайте также:Посол ЛНР в России: Киев обрывает все возможности для заключения мираКонашенков: попытка захвата Змеиного — бездумная пиар-акция Киева

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