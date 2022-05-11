https://uz.sputniknews.ru/20220511/posolstvo-rf-v-ssha-rekomendovalo-vashingtonu-pristrunit-podopechnyx-v-kieve-24471346.html
Посольство РФ в США рекомендовало Вашингтону "приструнить подопечных в Киеве"
Посольство РФ в США рекомендовало Вашингтону "приструнить подопечных в Киеве"
В российском посольстве заявили, что украинские хакеры не ограничатся провокациями только против России - Запад также "проверят на прочность".
2022-05-11T12:54+0500
2022-05-11T12:54+0500
2022-05-11T12:54+0500
в мире
посольство
сша
вашингтон
киев
хакер
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24470286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df9dc2a181796c8c87d816b911bfe1d1.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Дипломаты из России рекомендовали американскому руководству "приструнить своих подопечных в Киеве" вместо того, чтобы искать угрозы со стороны Москвы. Об этом сообщает RT на русском.Также в посольстве России допустили, что украинские хакеры не ограничатся провокациями только против России, но и "проверят на прочность" западные страны.Помимо этого, в дипмиссии сообщили о готовности России вести неполитизированный и равноправный диалог с США по широкому кругу вопросов информационной безопасности, а также опровергли причастность Москвы к кибератакам против Киева.Также российские дипломаты отметили, что Госдеп не желает признавать, что одними из главных источников глобальных киберугроз являются США - именно оттуда проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе в России.В дипмиссии России также напомнили, что Киев с согласия США занимается созданием первой в мире киберармии численностью порядка 300 тыс. человек.Читайте также:
вашингтон
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24470286_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ecd50b2901812996bc7f29e20c93f18.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
посольство, сша, вашингтон, киев, хакер, запад
Посольство РФ в США рекомендовало Вашингтону "приструнить подопечных в Киеве"
В российском посольстве заявили, что украинские хакеры не ограничатся провокациями только против России - западную инфраструктуру также "проверят на прочность".
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Дипломаты из России рекомендовали американскому руководству "приструнить своих подопечных в Киеве" вместо того, чтобы искать угрозы со стороны Москвы. Об этом сообщает RT на русском
.
"Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации", — говорится в заявлении дипмиссии.
Также в посольстве России допустили, что украинские хакеры не ограничатся провокациями только против России, но и "проверят на прочность" западные страны.
Помимо этого, в дипмиссии сообщили о готовности России вести неполитизированный и равноправный диалог с США по широкому кругу вопросов информационной безопасности, а также опровергли причастность Москвы к кибератакам против Киева.
"Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России", — заявили в посольстве.
Также российские дипломаты отметили, что Госдеп не желает признавать, что одними из главных источников глобальных киберугроз являются США - именно оттуда проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе в России.
"Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединённых Штатов", — подчеркнуло посольство России.
В дипмиссии России также напомнили, что Киев с согласия США занимается созданием первой в мире киберармии численностью порядка 300 тыс. человек.