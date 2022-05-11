https://uz.sputniknews.ru/20220511/posolstvo-rf-v-ssha-rekomendovalo-vashingtonu-pristrunit-podopechnyx-v-kieve-24471346.html

Посольство РФ в США рекомендовало Вашингтону "приструнить подопечных в Киеве"

Посольство РФ в США рекомендовало Вашингтону "приструнить подопечных в Киеве"

В российском посольстве заявили, что украинские хакеры не ограничатся провокациями только против России - Запад также "проверят на прочность".

2022-05-11T12:54+0500

2022-05-11T12:54+0500

2022-05-11T12:54+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Дипломаты из России рекомендовали американскому руководству "приструнить своих подопечных в Киеве" вместо того, чтобы искать угрозы со стороны Москвы. Об этом сообщает RT на русском.Также в посольстве России допустили, что украинские хакеры не ограничатся провокациями только против России, но и "проверят на прочность" западные страны.Помимо этого, в дипмиссии сообщили о готовности России вести неполитизированный и равноправный диалог с США по широкому кругу вопросов информационной безопасности, а также опровергли причастность Москвы к кибератакам против Киева.Также российские дипломаты отметили, что Госдеп не желает признавать, что одними из главных источников глобальных киберугроз являются США - именно оттуда проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в том числе в России.В дипмиссии России также напомнили, что Киев с согласия США занимается созданием первой в мире киберармии численностью порядка 300 тыс. человек.Читайте также:

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посольство, сша, вашингтон, киев, хакер, запад