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Узбекистанка заняла первое место на международном конкурсе — фото
Узбекистанка заняла первое место на международном конкурсе — фото
Ученица музыкальной школы получила 1 место на фестивале "На творческом Олимпе".
2022-05-11T12:36+0500
2022-05-11T12:36+0500
фестиваль
культура
конкурс
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В рамках 58-го международного творческого фестиваля-конкурса "На творческом Олимпе" в российском городе Сочи школьница из Узбекистана Азамова Фотимахон заняла первое место.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.Азамова Фотимахон учится в детской музыкально-художественной школе №13 Кувинского района Ферганской области по направлению "Отдел узбекских народных инструментов "Рубоб Прима". Девочка также выиграла путевку на Суперфинал, который состоится в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге.Кроме того, Тухтасинова Мухлисахон, ученица направления "Изобразительное искусство", заняла второе место в этом конкурсе. Она получила награду в номинации "За вклад в сохранение национальных ценностей".Ранее в Сурхандарье стартовал фестиваль "Бойсун бахори". Фольклорный фестиваль вышел на международный уровень – в этом году здесь выступят участники из 30 зарубежных стран.Читайте также:Объявлены победители Ташкентского анимационного форумаВ Ташкенте стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии
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фестиваль, конкурс

Узбекистанка заняла первое место на международном конкурсе — фото

12:36 11.05.2022
© Министерство культуры Республики Узбекистан58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
58-ой международный конкурс НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ в г. Сочи - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
© Министерство культуры Республики Узбекистан
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Ученица детской музыкальной школы получила первое место на фестивале "На творческом Олимпе".
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В рамках 58-го международного творческого фестиваля-конкурса "На творческом Олимпе" в российском городе Сочи школьница из Узбекистана Азамова Фотимахон заняла первое место.
© Министерство культуры Республики Узбекистан58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
58-ой международный конкурс НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ в г. Сочи - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
© Министерство культуры Республики Узбекистан
© Министерство культуры Республики Узбекистан58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
58-ой международный конкурс НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ в г. Сочи - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.
Азамова Фотимахон учится в детской музыкально-художественной школе №13 Кувинского района Ферганской области по направлению "Отдел узбекских народных инструментов "Рубоб Прима".
Девочка также выиграла путевку на Суперфинал, который состоится в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге.
© Министерство культуры Республики Узбекистанhttps://t.me/madaniyatvazirligi
https://t.me/madaniyatvazirligi - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
https://t.me/madaniyatvazirligi
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Кроме того, Тухтасинова Мухлисахон, ученица направления "Изобразительное искусство", заняла второе место в этом конкурсе. Она получила награду в номинации "За вклад в сохранение национальных ценностей".
Ранее в Сурхандарье стартовал фестиваль "Бойсун бахори". Фольклорный фестиваль вышел на международный уровень – в этом году здесь выступят участники из 30 зарубежных стран.
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