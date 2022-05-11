Узбекистанка заняла первое место на международном конкурсе — фото
© Министерство культуры Республики Узбекистан58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
Ученица детской музыкальной школы получила первое место на фестивале "На творческом Олимпе".
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В рамках 58-го международного творческого фестиваля-конкурса "На творческом Олимпе" в российском городе Сочи школьница из Узбекистана Азамова Фотимахон заняла первое место.
© Министерство культуры Республики Узбекистан58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
© Министерство культуры Республики Узбекистан58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
58-ой международный конкурс "НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ" в г. Сочи
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.
Азамова Фотимахон учится в детской музыкально-художественной школе №13 Кувинского района Ферганской области по направлению "Отдел узбекских народных инструментов "Рубоб Прима".
Девочка также выиграла путевку на Суперфинал, который состоится в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге.
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Кроме того, Тухтасинова Мухлисахон, ученица направления "Изобразительное искусство", заняла второе место в этом конкурсе. Она получила награду в номинации "За вклад в сохранение национальных ценностей".
Ранее в Сурхандарье стартовал фестиваль "Бойсун бахори". Фольклорный фестиваль вышел на международный уровень – в этом году здесь выступят участники из 30 зарубежных стран.
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