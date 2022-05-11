https://uz.sputniknews.ru/20220511/uzbekistanka-zanyala-pervoe-mesto-na-mejdunarodnom-konkurse--foto-24470221.html

Узбекистанка заняла первое место на международном конкурсе — фото

Узбекистанка заняла первое место на международном конкурсе — фото

Ученица музыкальной школы получила 1 место на фестивале "На творческом Олимпе".

2022-05-11T12:36+0500

2022-05-11T12:36+0500

2022-05-11T12:36+0500

фестиваль

культура

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24470864_0:112:960:652_1920x0_80_0_0_e7a9efb50874523cdbd648f9d79bc42e.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В рамках 58-го международного творческого фестиваля-конкурса "На творческом Олимпе" в российском городе Сочи школьница из Узбекистана Азамова Фотимахон заняла первое место.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.Азамова Фотимахон учится в детской музыкально-художественной школе №13 Кувинского района Ферганской области по направлению "Отдел узбекских народных инструментов "Рубоб Прима". Девочка также выиграла путевку на Суперфинал, который состоится в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге.Кроме того, Тухтасинова Мухлисахон, ученица направления "Изобразительное искусство", заняла второе место в этом конкурсе. Она получила награду в номинации "За вклад в сохранение национальных ценностей".Ранее в Сурхандарье стартовал фестиваль "Бойсун бахори". Фольклорный фестиваль вышел на международный уровень – в этом году здесь выступят участники из 30 зарубежных стран.Читайте также:Объявлены победители Ташкентского анимационного форумаВ Ташкенте стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фестиваль, конкурс