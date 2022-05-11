https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-voennom-gospitale-uzbekistana-vpervye-peresadili-pochku-24487038.html
В военном госпитале Узбекистана впервые пересадили почку
В военном госпитале Узбекистана впервые пересадили почку
Военнослужащему узбекской армии, переведенному в запас из-за выявленной почечной недостаточности, пересадили здоровую почку жены. Операцию впервые провели в военном госпитале.
2022-05-11T20:43+0500
2022-05-11T20:43+0500
2022-05-11T20:43+0500
общество
узбекистан
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операция
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны Узбекистана впервые провели операцию по пересадке почки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Минобороны республики.Сержант резерва Шухрат Зиётов прослужил в рядах Вооруженных Сил более 18 лет. В 2018 году его перевели в запас из-за выявленной почечной недостаточности. За помощью он обратился к руководству Минобороны.После диагностики, проведенной совместно со специалистами Республиканского специализированного хирургического центра имени академика В. Вохидова, было принято решение о необходимость операции. Донором согласилась быть его жена.По словам заместителя начальника госпиталя, главного хирурга, полковника медицинской службы Улугбека Расулова, операция длилась семь часов и прошла успешно. На данный момент состояние прооперированных стабильно хорошее.Он отметил, что в скором времени медицинские услуги здесь будут оказывать не только военнослужащим, но и населению — откроется новое здание военного госпиталя.В сентябре прошлого года в Ташкенте врачи Республиканского центра хирургии имени академика В. Вохидова впервые самостоятельно провели операцию по трансплантации части печени.Примерно в то же время одна из первых пациенток, которой в Узбекистане была проведена операция по пересадке почки в 2017 году, родила первенца.Читайте также:В Андижане впервые пересадили почкуВ Бухаре 62-летний отец пожертвовал почку сынуВ Узбекистане за два года провели около 300 операций по пересадке почкиВ Узбекистане впервые пересадили почку болеющему сахарным диабетом пациенту
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узбекистан, армия, операция
В военном госпитале Узбекистана впервые пересадили почку
Военнослужащему узбекской армии, переведенному в запас из-за выявленной почечной недостаточности, пересадили здоровую почку жены. Операцию впервые провели в военном госпитале.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
В Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны Узбекистана впервые провели операцию по пересадке почки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
со ссылкой на Минобороны республики.
Сержант резерва Шухрат Зиётов прослужил в рядах Вооруженных Сил более 18 лет. В 2018 году его перевели в запас из-за выявленной почечной недостаточности. За помощью он обратился к руководству Минобороны.
После диагностики, проведенной совместно со специалистами Республиканского специализированного хирургического центра имени академика В. Вохидова, было принято решение о необходимость операции. Донором согласилась быть его жена.
По словам заместителя начальника госпиталя, главного хирурга, полковника медицинской службы Улугбека Расулова, операция длилась семь часов и прошла успешно. На данный момент состояние прооперированных стабильно хорошее.
“Мы впервые в истории военной медицины провели сложную хирургическую операцию по трансплантации почек. Все необходимые медицинские процедуры проведены бесплатно. Больной и донор до полного излечения будут находиться под нашим присмотром”, — пояснил он.
Он отметил, что в скором времени медицинские услуги здесь будут оказывать не только военнослужащим, но и населению — откроется новое здание военного госпиталя.
В сентябре прошлого года в Ташкенте врачи Республиканского центра хирургии имени академика В. Вохидова впервые самостоятельно провели
операцию по трансплантации части печени.
Примерно в то же время одна из первых пациенток, которой в Узбекистане была проведена операция по пересадке почки в 2017 году, родила первенца.