https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-voennom-gospitale-uzbekistana-vpervye-peresadili-pochku-24487038.html

В военном госпитале Узбекистана впервые пересадили почку

В военном госпитале Узбекистана впервые пересадили почку

Военнослужащему узбекской армии, переведенному в запас из-за выявленной почечной недостаточности, пересадили здоровую почку жены. Операцию впервые провели в военном госпитале.

2022-05-11T20:43+0500

2022-05-11T20:43+0500

2022-05-11T20:43+0500

общество

узбекистан

армия

операция

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны Узбекистана впервые провели операцию по пересадке почки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Минобороны республики.Сержант резерва Шухрат Зиётов прослужил в рядах Вооруженных Сил более 18 лет. В 2018 году его перевели в запас из-за выявленной почечной недостаточности. За помощью он обратился к руководству Минобороны.После диагностики, проведенной совместно со специалистами Республиканского специализированного хирургического центра имени академика В. Вохидова, было принято решение о необходимость операции. Донором согласилась быть его жена.По словам заместителя начальника госпиталя, главного хирурга, полковника медицинской службы Улугбека Расулова, операция длилась семь часов и прошла успешно. На данный момент состояние прооперированных стабильно хорошее.Он отметил, что в скором времени медицинские услуги здесь будут оказывать не только военнослужащим, но и населению — откроется новое здание военного госпиталя.В сентябре прошлого года в Ташкенте врачи Республиканского центра хирургии имени академика В. Вохидова впервые самостоятельно провели операцию по трансплантации части печени.Примерно в то же время одна из первых пациенток, которой в Узбекистане была проведена операция по пересадке почки в 2017 году, родила первенца.Читайте также:В Андижане впервые пересадили почкуВ Бухаре 62-летний отец пожертвовал почку сынуВ Узбекистане за два года провели около 300 операций по пересадке почкиВ Узбекистане впервые пересадили почку болеющему сахарным диабетом пациенту

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узбекистан, армия, операция