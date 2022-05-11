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За три месяца Узбекистан экспортировал около 1,6 тыс. тонн лимонов
За три месяца Узбекистан экспортировал около 1,6 тыс. тонн лимонов
Основным покупателем узбекистанских лимонов является Россия.
2022-05-11T10:17+0500
2022-05-11T10:17+0500
2022-05-11T10:17+0500
экономика
экспорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. С января по март Узбекистан экспортировал 1,6 тыс. тонн лимонов в шесть зарубежных стран. Сумма экспорта составляет $1,7 млн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.По данным ведомства, экспорт лимонов сократился на 50 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего лимонов экспортировали в Россию — 898 тонн. На втором месте Казахстан – 433 тонны и Кыргызстан — 246 тонн.Лидером по экспорту стала Ферганская область с показателем 594 тонны. Второе место занимает Ташкентская область – 334 тонны, а замыкает цепочку Хорезмская область — 246 тонн лимонов.Ранее сообщалось, что российские рестораторы также проявили большой интерес к поставкам овощей, фруктов, орехов, а также текстиля и вина из Узбекистана. Согласно заявлению главы Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, специальное мероприятие с закупщиками и поставщиками из России запланировано на май.Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд.Россия вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.Читайте также: Российские рестораторы нацелились на "винные" поставки из УзбекистанаРоссия заинтересована в виноградном соке из УзбекистанаКуда Узбекистан экспортирует овощи и фрукты
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экспорт, узбекистан
За три месяца Узбекистан экспортировал около 1,6 тыс. тонн лимонов
Основным покупателем узбекистанских лимонов является Россия.
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik.
С января по март Узбекистан экспортировал 1,6 тыс. тонн лимонов в шесть зарубежных стран. Сумма экспорта составляет $1,7 млн. Об этом сообщает
Государственный комитет по статистике Узбекистана.
По данным ведомства, экспорт лимонов сократился на 50 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего лимонов экспортировали в Россию — 898 тонн. На втором месте Казахстан – 433 тонны и Кыргызстан — 246 тонн.
Лидером по экспорту стала Ферганская область с показателем 594 тонны. Второе место занимает Ташкентская область – 334 тонны, а замыкает цепочку Хорезмская область — 246 тонн лимонов.
Ранее сообщалось, что российские рестораторы также проявили большой интерес к поставкам овощей, фруктов, орехов, а также текстиля и вина из Узбекистана. Согласно заявлению главы Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, специальное мероприятие с закупщиками и поставщиками из России запланировано на май.
Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд.
Россия вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.