https://uz.sputniknews.ru/20220511/za-tri-mesyatsa-uzbekistan-eksportiroval-okolo-16-tys-tonn-limonov-24467439.html

За три месяца Узбекистан экспортировал около 1,6 тыс. тонн лимонов

За три месяца Узбекистан экспортировал около 1,6 тыс. тонн лимонов

Основным покупателем узбекистанских лимонов является Россия.

2022-05-11T10:17+0500

2022-05-11T10:17+0500

2022-05-11T10:17+0500

экономика

экспорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. С января по март Узбекистан экспортировал 1,6 тыс. тонн лимонов в шесть зарубежных стран. Сумма экспорта составляет $1,7 млн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.По данным ведомства, экспорт лимонов сократился на 50 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего лимонов экспортировали в Россию — 898 тонн. На втором месте Казахстан – 433 тонны и Кыргызстан — 246 тонн.Лидером по экспорту стала Ферганская область с показателем 594 тонны. Второе место занимает Ташкентская область – 334 тонны, а замыкает цепочку Хорезмская область — 246 тонн лимонов.Ранее сообщалось, что российские рестораторы также проявили большой интерес к поставкам овощей, фруктов, орехов, а также текстиля и вина из Узбекистана. Согласно заявлению главы Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, специальное мероприятие с закупщиками и поставщиками из России запланировано на май.Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд.Россия вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.Читайте также: Российские рестораторы нацелились на "винные" поставки из УзбекистанаРоссия заинтересована в виноградном соке из УзбекистанаКуда Узбекистан экспортирует овощи и фрукты

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экспорт, узбекистан