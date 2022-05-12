https://uz.sputniknews.ru/20220512/chto-jdet-gostey-na-festivale-tashkent-coffee--tea-festival-24500963.html

Что ждет гостей на фестивале Tashkent Coffee & Tea Festival?

Что ждет гостей на фестивале Tashkent Coffee & Tea Festival?

На столичной аллее Голубые Купола пройдет первый фестиваль Кофе и Чая.

2022-05-12T12:54+0500

2022-05-12T12:54+0500

2022-05-12T12:54+0500

культура

фестиваль

чай

кофе

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте на аллее Голубые Купола состоится фестиваль Кофе и Чая, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. Посетителям предложат попробовать авторские напитки, среди которых не только разновидности кофе, но и лимонады, какао, смузи. Здесь можно будет купить зерна кофе и чай разных сортов.В программе также есть развлекательно-познавательные мероприятия. Гости фестиваля смогут попробовать себя в роли бариста, узнать о тонкостях заваривании кофе в турке, домашних способах приготовления кофе и чая, получить советы по подбору кофейной техники для дома, рекомендации по дегустации шоколада и подбору молока для приготовления кофе.В рамках фестиваля пройдут различные мероприятия. Например, Uzbek Coffee Cup —чемпионат, где бариста представляют свою кофейню, стараясь передать судьям и зрителям ее атмосферу через презентацию и вкус напитков.Не менее интересным станет Latte Art CUP - чемпионат Узбекистана по искусству рисования на молочной пене.Для детей будет работать "Kids’ Zone", где самые маленькие гости фестиваля попробуют мороженое, сделают рисунки на лице и раскрасят пряники. Вечером самых юных посетителей ждет показ мультфильмов на открытом воздухе.У каждого гостя будет возможность выиграть призы в лотерее от спонсоров и партнеров фестиваля.Кроме того, на площадке фестиваля развернется ярмарка ремесленников "ТЕПЛО МАРКЕТ".Ранее в Сурхандарье прошел фольклорный фестиваль "Бойсун бахори".Читайте также:Фото: Международный фестиваль "Бойсун бахори" в СурхандарьеВ Таджикистане пройдет Международный фестиваль "Танец нас объединяет"

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фестиваль, чай, кофе