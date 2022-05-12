https://uz.sputniknews.ru/20220512/premer-italii-soobschil-chto-germaniya-nachala-platit-za-gaz-rublyami-24492867.html

Премьер Италии сообщил, что Германия начала платить за газ рублями

Премьер Италии сообщил, что Германия начала платить за газ рублями

Накануне СМИ писали, что немецкая газовая компания VNG намерена переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа.

2022-05-12T09:18+0500

2022-05-12T09:18+0500

2022-05-12T09:18+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа в рублях. Накануне западные СМИ написали о готовности немецкой VNG действовать по предложенной Москвой схеме. Компания, как отмечалось, уже открыла счет в Газпромбанке. Он также выразил уверенность, что платежи за российский газ продолжатся.По данным Bloomberg, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 10 европейских покупателей, из них четверо уже расплатились в рублях.В Германии между тем выразили опасение, что прекращение поставок российского газа приведет к потере сотен тысяч рабочих мест, пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа >>Politico: Италия просит разрешения у Европы на оплату газа в рублях >>

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италия, германия, газ, рубль