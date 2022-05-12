https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-tashkente-vstretyatsya-predprinimateli-uzbekistana-i-bashkortostana-24501431.html

В Ташкенте встретятся предприниматели Узбекистана и Башкортостана

В Ташкенте встретятся предприниматели Узбекистана и Башкортостана

Встреча с крупными экспортерами и импортерами России пройдет в формате B2B.

2022-05-12T12:18+0500

2022-05-12T12:18+0500

2022-05-12T12:18+0500

экономика

узбекистан

предприниматели

бизнес

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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. В Ташкенте состоится встреча крупных предпринимателей Узбекистана и Башкортостана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.Встреча пройдет 18 мая на территории Tashkent City Congress Hall в формате B2B по следующим направлениям:В мероприятии примут участие более 20 крупных экспортеров и импортеров из Башкортостана.Ранее министр экономического развития России Максим Решетников во время участия в первом инвестиционном форуме в Ташкенте сказал, что одна из главных задач России – это переориентировать экспорт и импорт, найти новых поставщиков и выстроить новые логистические и произведенные цепочки.Он также отметил, что первое, на что будет обращать внимание Россия, — это усиление интеграции внутри ЕАЭС и с другими странами СНГ.По словам министра, особое место уделяют Узбекистану, учитывая давность связей, глубокую интеграцию в торгово-инвестиционных сферах двух стран.Решетников напомнил, что сегодня в Узбекистане реализуется с российским участием более 60 крупных инвестиционных проектов.Бизнес продолжает проявлять интерес, все проекты будут и дальше реализовываться, заверил министр. Также российские предприятия и банки будут представлять и финансировать технологии.Также министр отметил, что по итогам последнего межправительственного совета государства — члены ЕАЭС поддержали участие Узбекистана в ряде проектов союза.Читайте также: Глава Башкортостана посетит Узбекистан Россия заинтересована в виноградном соке из УзбекистанаВ Сурхандарье запускают проекты по экспорту плодоовощной продукции в Россию

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