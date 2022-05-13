https://uz.sputniknews.ru/20220513/bloomberg-doxody-rossii-ot-prodaji-nefti-vyrosli-vpolovinu-v-2022-godu-24519522.html

Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли вполовину в 2022 году

Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли вполовину в 2022 году

Российские энергоресурсы продолжают пользоваться повышенным спросом, отметили в агентстве.

2022-05-13T09:41+0500

2022-05-13T09:41+0500

2022-05-13T09:42+0500

в мире

нефть

доходы

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.Из документа следует, что в 2022 году Россия ежемесячно продает нефть и нефтепродукты на сумму около $20 млрд при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки.Как пишет Bloomberg, российские энергоресурсы очень востребованы благодаря Индии и Китаю. Эти страны заняли место ЕС, который, в свою очередь, рассчитывает наложить эмбарго на поставки российской нефти, а также международных компаний Shell и TotalEnergies.При этом Россия продолжает получать огромную финансовую прибыль — сейчас она превышает показатели за январь-март 2021-го.Путин предупредил о последствиях санкций Запада против России — главное >>После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия — продолжала поставки в соответствии со всеми заключенными контрактами.Читайте также:

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нефть, доходы