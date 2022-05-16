https://uz.sputniknews.ru/20220516/mivt-dlya-proekta-agroekspress-sozdan-zelenyy-koridor-i-ustanovleny-skidki-24581706.html

МИВТ: для проекта "Агроэкспресс" создан "зеленый коридор" и установлены скидки

МИВТ: для проекта "Агроэкспресс" создан "зеленый коридор" и установлены скидки

МИВТ сообщило о результатах работы, в частности, об узбекско-российском проекте.

2022-05-16T15:57+0500

2022-05-16T15:57+0500

2022-05-16T15:57+0500

общество

узбекистан

"агроэкспрессы"

зеленый коридор

скидки

фармацевтика

инвестиции

экспорт

геологоразведка

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В рамках узбекско-российского проекта "Агроэкспресс" создан "зеленый коридор" и установлены скидки до 65% на тарифы железнодорожного транспорта.Об этом сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) в отчете об исполнении Стратегии развития нового Узбекистана на 2022—2026 годы и Государственной программы по ее реализации в "Год обеспечения интересов человека и развития махалли", передает издание "Народное слово".В МИВТ заявили, что по итогам первого квартала из 42 пунктов Госпрограммы выполнено восемь пунктов. В частности, для увеличения производства продукции фармацевтической промышленности планируется создать биотехнологический кластер на базе инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Tashkent Pharma Park". А также призвать бюджетных и корпоративных заказчиков участвовать в межотраслевых промышленных ярмарках. Для увеличения объемов геолого-разведочных работ и привлечения в сферу частных инвесторов и передовых зарубежных компаний, МИВТ проанализировало состояние отрасли и составило перечень геологических объектов, которые можно предложить инвесторам.Кроме того, чтобы привлечь в следующие пять лет инвестиции на сумму 120 миллиардов долларов, в том числе 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций, специальные проектные группы будут мониторить инвестиционные предложения.В столице Узбекистана планируется каждый год проводить Ташкентский международный инвестиционный форум. Первое такое мероприятие состоялось 24—26 марта. В нем участвовали более двух тысяч человек, в том числе крупные инвесторы и высокопоставленные гости из 56 стран. По итогам форума подписан пакет соглашений на 7,8 миллиарда долларов, а также достигнуты предварительные договоренности о реализации проектов общей стоимостью 3,5 миллиарда долларов.Для доведение объемов экспорта в 2026 году до 30 миллиардов долларов МИВТ решило расширить поставки за рубеж конкурентоспособной продукции местного производства, а также использовать незадействованные резервы.Читайте также:В Сурхандарье запускают проекты по экспорту плодоовощной продукции в РоссиюКыргызстан присоединится к "Агроэкспрессу": каковы выгоды для Узбекистана

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узбекистан, "агроэкспрессы", зеленый коридор, скидки, фармацевтика, инвестиции, экспорт, геологоразведка